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Украинскому певцу, погибшему восемь лет назад, прислали повестку (ФОТО)

Левицкий погиб в ДТП еще в июле 2015 года

сегодня, 22:30
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Автор:

Лиля Воробьева

Погибшему в ДТП еще в 2015 году исполнителю из Львова Владиславу Левицкому прислали повестку. Об этом в социальных сетях написала Марьяна Волошин и обнародовала фото документа, выписанного Шевченковским территориальным центром комплектования и соцподдержки.

Украинскому певцу, погибшему восемь лет назад, прислали повестку (ФОТО)

Владислав Левицкий погиб в 2015 году (фото из открытых источников)

"И мертвым, и живым, и нерожденным... Интересно, чем члены Шевченковского РЦК и СП занимаются на работе, вместе со своим и.о. руководителя? Согласно Закону о мобилизации, в центр комплектации вызывают человека, погибшего почти восемь лет назад", возмущается Волошин.


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При этом 30-летний Василий Левицкий погиб в ДТП в июле 2015 года. В 2010 и 2011 годах он был известен как финалист Нацотбора на Евровидение.

Сотрудники Львовского областного центра комплектования и соцподдержки отреагировали на допущенную неприятность. Они объяснили, что документы выписывали, руководствуясь списками, которые им предоставили чиновники Шевченковской районной администрации, информирует Zaxid.net .

"Шевченковская райадминистрация не сообщила нам, что этот человек умер", – отметил начальник Львовского областного центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко.

В свою очередь, чиновники Шевченковского РТЦК и СП подчеркнули, что информации о смерти Левицкого не получили.

Украинскому певцу, погибшему восемь лет назад, прислали повестку (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что  известному актеру пришла повестка. Актер Тарас Цымбалюк сообщил, что ему пришла повестка. Такое известие его не радует, потому что он не военный специалист. Как он утверждает, пошел бы защищать свою страну, если бы что-то умел. Также актер заявил, что уверенно воспринял бы это известие, когда был уверен, что сначала он будет учиться, а позже его отправят на линию огня.


 



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