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Украинский военный с помощью ПЗРК Stinger сбил две российские ракеты

Дмитрий Шумский во время обстрела Украины 10 октября сбил две ракеты российских оккупантов

11 октября 2022, 23:30
Автор:

Лиля Воробьева
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Во время массированного обстрела 10 октября боец ВСУ Дмитрий Шумский сбил две российские ракеты на Черниговском направлении с ПЗРК Stinger. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Украинский военный с помощью ПЗРК Stinger сбил две российские ракеты

Дмитрий Шумский сбил две ракеты российских кафиров из Stinger (фото из открытых источников)

Глава государства рассказал, что военному из зенитно-ракетного взвода 57-го отдельного радиотехнического батальона удалось сбить на Черниговском направлении две российские ракеты.

"Дмитрий Шумский проявил отличные навыки и реакцию и с помощью ПЗРК "Стингер" сбил две крылатые ракеты террористов. Один человек спас десятки жизней,   я говорю спасибо за это", — сообщил Владимир Зеленский.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский рассказал о пяти шагах по защите от агрессии России. Президент Украины объявил пять важнейших пунктов, которые станут защитным щитом против российской агрессии. Об этом он сообщил во время онлайн-выступления на форуме безопасности в Черногории. Зеленский считает, что российскую агрессию может остановить демократия, единство независимости, наказание для агрессора и оружие. По словам президента Украины, Российская Федерация терпит поражение от единства во всем мире, поэтому нужно объединяться и прекращать враждовать между государствами. Также власти РФ не согласны с результатами честных выборов в странах, где Путин имел контроль. Например, в Украине во времена Януковича или Молдавии, когда там правил пророссийский Додон. Под независимостью Владимир Зеленский подразумевает энергоресурсы, поставляемые Россией в Европу и другие части мира. Из-за значительного влияния на этот вопрос страны часто идут на уступки российскому диктатору.



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Источник: https://www.facebook.com/100007211555008/videos/3261102674110313/
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