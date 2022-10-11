Украинский военный с помощью ПЗРК Stinger сбил две российские ракеты

Во время массированного обстрела 10 октября боец ВСУ Дмитрий Шумский сбил две российские ракеты на Черниговском направлении с ПЗРК Stinger. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Дмитрий Шумский сбил две ракеты российских кафиров из Stinger (фото из открытых источников)
Глава государства рассказал, что военному из зенитно-ракетного взвода 57-го отдельного радиотехнического батальона удалось сбить на Черниговском направлении две российские ракеты.
"Дмитрий Шумский проявил отличные навыки и реакцию и с помощью ПЗРК "Стингер" сбил две крылатые ракеты террористов. Один человек спас десятки жизней, я говорю спасибо за это", — сообщил Владимир Зеленский.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский рассказал о пяти шагах по защите от агрессии России. Президент Украины объявил пять важнейших пунктов, которые станут защитным щитом против российской агрессии. Об этом он сообщил во время онлайн-выступления на форуме безопасности в Черногории. Зеленский считает, что российскую агрессию может остановить демократия, единство независимости, наказание для агрессора и оружие. По словам президента Украины, Российская Федерация терпит поражение от единства во всем мире, поэтому нужно объединяться и прекращать враждовать между государствами. Также власти РФ не согласны с результатами честных выборов в странах, где Путин имел контроль. Например, в Украине во времена Януковича или Молдавии, когда там правил пророссийский Додон. Под независимостью Владимир Зеленский подразумевает энергоресурсы, поставляемые Россией в Европу и другие части мира. Из-за значительного влияния на этот вопрос страны часто идут на уступки российскому диктатору.