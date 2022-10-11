Украинский военный с помощью ПЗРК Stinger сбил две российские ракеты

Во время массированного обстрела 10 октября боец ВСУ Дмитрий Шумский сбил две российские ракеты на Черниговском направлении с ПЗРК Stinger. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Дмитрий Шумский сбил две ракеты российских кафиров из Stinger (фото из открытых источников)

Глава государства рассказал, что военному из зенитно-ракетного взвода 57-го отдельного радиотехнического батальона удалось сбить на Черниговском направлении две российские ракеты.