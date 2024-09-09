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Украинский политик заявил, что нужно запретить выезд из Украины детям: что известно о его других громких заявлениях

«Во имя выживания нации нужно запретить выезд не только военнообязанным мужчинам, но даже и вывоз детей», заявил Дмитрий Корчинский

сегодня, 21:10
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Лиля Воробьева

Политик Дмитрий Корчинский заявил о необходимости введения запрета на выезд из Украины не только для мужчин, но и детей, чтобы сохранить способность нации к воспроизводству. Свое мнение он озвучил, выступая в программе "Говорит великий Львов", как сообщает Today.

Украинский политик заявил, что нужно запретить выезд из Украины детям: что известно о его других громких заявлениях

Дмитрий Корчинский (фото из открытых источников)

По словам Корчинского, украинский народ должен трансформироваться в воинственную нацию, которая еще долго будет находиться в состоянии войны. По его убеждению, все граждане должны ограничить свои права, предоставляемые Конституцией, и согласиться на самоограничение. Кроме того, политик подчеркнул, что война должна стать делом поколений, а детей следует воспитывать так, чтобы они могли заменить погибших родителей на поле боя.

Корчинский отметил, что украинцы должны признать, что они воюют не за демократию, а за выживание нации. Поэтому это должно стать главной целью, которой будет подчиняться весь образ жизни. Политик также выразил убеждение, что вывозимые за границу дети могут не вернуться, поскольку их воспитание осуществляется в другой среде. Он подчеркнул, что для сохранения нации необходимо запретить вывоз детей из страны.

Я не знаю, сколько нас осталось здесь в Украине. Но во имя выживания нации следует запретить выезд не только военнообязанным мужчинам, но даже и вывоз детей. Я понимаю, что многим спокойнее держать детей за границей, пока идет война. Но мы же понимаем, что эти дети не вернутся в Украину. Они воспитываются не украинцами. Они не вернутся, у них не будет стимулов возвращаться в Украину", – считает Корчинский.

В качестве примера он привел Китай, где ограничения на рождаемость в свое время привели к существенному снижению прироста населения, что в настоящее время считается демографическим кризисом. Поэтому власти Китая запретили иностранцам усыновлять детей, пытаясь сохранить свой генофонд и удержать молодежь в стране.

Однако подобные призывы Корчинского вызвали неоднозначную реакцию общества. Некоторые пользователи сети задали вопрос, где находятся дети самого политика. Другие считают, что вместо ограничений следует развивать мудрость.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у странского нардепа Дмитрука под международным розыском



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Источник: https://facts.today.ua/ukrayinskyj-polityk-proponuye-zaboronyty-vyyizd-ditej-z-ukrayiny-povynni-vyrostaty-tut-v-nenavysti-do-voroga/
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