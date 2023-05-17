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Украинский пилот установил рекорд Воздушных сил: что известно

Военный летчик-штурмовик Воздушных сил Ростислав Лазаренко не считает свои достижения поводом для гордости

сегодня, 23:10
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Автор:

Лиля Воробьева

Военный летчик Воздушных сил ВСУ, подполковник Ростислав Лазаренко совершил свой 300-й боевой вылет и стал уникальным рекордсменом среди своих собратьев. Подполковник придерживается мнения, что такой рекорд не повод для гордости, потому что каждый вылет — это серьезный риск для жизни.

Украинский пилот установил рекорд Воздушных сил: что известно

Ростислав Лазаренко (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Армия.Информ, отметив, что украинец Лазаренко установил уникальное достижение и приблизился к рекорду, который на счету тоже украинца — легендарного военного летчика времен Второй мировой войны Ивана Кожедуба. Он совершил 330 боевых вылетов.


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Военный летчик, теперь один из первых, кто награжден Крестом боевых заслуг, еще – орденами Богдана Хмельницкого трех степеней и За мужество III степени.

"Если кто-то думает, что этим (300-м боевым вылетом) можно гордиться, то вы ошибаетесь. Эмоции совсем другие... Каждый раз испытываешь страх, каждый раз перед взлетом ты думаешь, вернешься ли на этот раз, или, возможно, это последний полет", — рассказал Лазаренко.

Как вспоминает подполковник, многие из полетов, которые удалось выполнить, непросто вспомнить, память о них возвращается во снах, как и погибшие в боях собратья.

"Никогда не забуду, как Даня Мурашко успел прокричать „Я отвернул", а уже через мгновение я увидел в зеркало попадание ракеты, мы летели парой... Или, когда по мне открывали огонь из буквально всего, когда уничтожал колонны, и только по возвращении понимал, что мой Су-25 избит настолько, что ремонту не подлежит... Очевидно, что нормальный человек бежал бы от всего этого, но не ты. Ты должен быть здесь, должен вести за собой в бой, потому что там, на передке, тебя ждут наши воины, которые держат линию обороны до последнего вздоха, и они тоже хотят жить, они тоже устали от этой войны, но они стоят, и мы должны, потому что за нашими спинами наши семьи, вся Украина и украинский народ", – заявил Ростислав Лазаренко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Чехия выделила деньги на обучение украинских летчиков .



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Источник: https://armyinform.com.ua/2023/05/15/cze-mij-300-j-bojovyj-vylit-kozhnogo-razu-dumayu-chy-povernus/?fbclid=IwAR0y-WDPqr_-JxkzYtwpZWxz2zEYUlmTh4-JIf2vxNI3zbJvLDHmD7evKXo
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