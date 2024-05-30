Украинский певец добровольно пошел в ВСУ: кто именно

Сергей "Колос" Мартынюк, лидер популярной украинской рок-группы "Фиолет", объявил о своем решении добровольно вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. Это решение, как признался музыкант, далось ему нелегко, но оно взвешенное и осознанное.

Известный украинский певец пошел воевать на фронт

На своей странице в Instagram Мартынюк поделился фотографией в военной форме и сообщил, что его путь в армии начался всего лишь вчера.

"Друзья, вчера начался мой путь в ВСУ. Решение добровольно и взвешено, на которое я и так решался слишком много времени. Все необходимое получил, в ближайший месяц будет проходить базовая подготовка. Кормят вкусно, люди вокруг душевные, со всем остальным буду разбираться по ходу. На связи",- написал музыкант в своих соцсетях.

Реакция поклонников на новость оказалась весьма теплой и поддерживающей. Многие выразили уверенность в том, что Мартынюк поступил правильно, отмечая его решение как "взвешенное решение сознательного украинца". Подписчики пожелали ему удачи и сил на пути воина, подчеркивая его роль не только как музыканта, но и как гражданского активиста.

Сергей Мартынюк известен не только как музыкант, но и как писатель, общественный деятель, артдиректор фестиваля "Бандерштат". С 2004 по 2009 годы он принимал активное участие в Оранжевой революции, был главным редактором локальных молодежных изданий в Луцке. В его музыкальной карьере значатся альбомы, такие как "Нерводрамы", "Lvivlive" и "Kamasutra".

Напомним, что знаменитый блоггер и автор популярного канала Geek Journal Алексей Шкробинец, известный также как Тайлер Андерсон, принял решение мобилизоваться в Вооруженные силы Украины. Эту новость он объявил на своем канале, подчеркнув свое понимание важности личного вклада в обороноспособность страны.

