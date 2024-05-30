Украинский певец добровольно пошел в ВСУ: кто именно

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Черновалова Кристина
Сергей "Колос" Мартынюк, лидер популярной украинской рок-группы "Фиолет", объявил о своем решении добровольно вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. Это решение, как признался музыкант, далось ему нелегко, но оно взвешенное и осознанное.
Известный украинский певец пошел воевать на фронт
На своей странице в Instagram Мартынюк поделился фотографией в военной форме и сообщил, что его путь в армии начался всего лишь вчера.
Реакция поклонников на новость оказалась весьма теплой и поддерживающей. Многие выразили уверенность в том, что Мартынюк поступил правильно, отмечая его решение как "взвешенное решение сознательного украинца". Подписчики пожелали ему удачи и сил на пути воина, подчеркивая его роль не только как музыканта, но и как гражданского активиста.
Сергей Мартынюк известен не только как музыкант, но и как писатель, общественный деятель, артдиректор фестиваля "Бандерштат". С 2004 по 2009 годы он принимал активное участие в Оранжевой революции, был главным редактором локальных молодежных изданий в Луцке. В его музыкальной карьере значатся альбомы, такие как "Нерводрамы", "Lvivlive" и "Kamasutra".
Напомним, что знаменитый блоггер и автор популярного канала Geek Journal Алексей Шкробинец, известный также как Тайлер Андерсон, принял решение мобилизоваться в Вооруженные силы Украины. Эту новость он объявил на своем канале, подчеркнув свое понимание важности личного вклада в обороноспособность страны.
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