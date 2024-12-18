Украинский Моссад начал работать: почему высшее руководство России должно дрожать

Череда громких убийств в России говорит о том, что Украина переходит в правильное направление по уничтожению тех людей, которые имеют отношение к управлению войной, к осуществлению военных преступлений и так далее. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний.

Уничтожение генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

"Очень хорошо, что это касается уже высшего руководства России, которое должно дрожать, которое должно понимать, что ответственность будет рано или поздно, они будут уничтожены, а лучше раньше. Это тактика МОСАД, когда уничтожается один, а потом сто начинают просто дрожать. Тут в случае с генералом хорошая и правильная работа СБУшников, которые организовали такую производственную травму на работе, демонстрируя тем, что достанут каждого. Это действительно действенный метод, потому что в своей жизни эти генералы очень сильно дрожат. Дальше Украина демонстрирует, что работа спецслужб очень плохая в России, это позволяет создать атмосферу недоверия", – отметил эксперт.

Тарас Загородний добавляет, такие акции возмездия – это эффективный способ асимметричной войны, которую использует страна, у которой меньше ресурсов, как Украина.

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"Собеседник отметил, что след подозреваемых взяли с места преступления, где камеры наблюдения зафиксировали несколько подозрительных машин. По информации, организаторы вышли на мужчин через мессенджеры и дали им контакты связного из СБУ. Фактически преступление было раскрыто по горячим следам, отметил источник. Официальных заявлений по делу о теракте пока нет", — пишет издание "Коммерсантъ".



