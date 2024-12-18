Россия сообщила о задержании подозреваемых в убийстве генерала: что они рассказали

Задержаны двое подозреваемых в убийстве генерала ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник, сообщают росСМИ.

Ликвидированный генерал ВС РФ Игорь Кириллов

"Собеседник отметил, что след подозреваемых взяли с места преступления, где камеры наблюдения зафиксировали несколько подозрительных машин. По информации, организаторы вышли на мужчин через мессенджеры и дали им контакты связного из СБУ. Фактически преступление было раскрыто по горячим следам, отметил источник. Официальных заявлений по делу о теракте пока нет", — пишет издание "Коммерсантъ".

По данным пропагандистского информагентства ТАСС, задержан исполнитель убийства начальника войск РХБЗ Кириллова – 29-летний гражданин Узбекистана, об этом изданию сообщили в ФСБ.

"Исполнитель теракта в отношении главы войск РХБЗ был завербован украинскими спецслужбами, заявили в ФСБ.

За теракт против главы войск РХБЗ исполнителю обещали $100 тысяч и выезд на жительство в ЕС.

Подозреваемый в убийстве начальник войск РХБЗ доставлен к следователям, сообщили в СК", – пишут пропагандисты.

РосСМИ называют подозреваемого сразу "исполнителем теракта", и утверждают, что он был задержан в селе Черное Балашихинского района Подмосковья.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что после убийства генерала в Москве сеть разразилась мемами.

Вчера стало известно, что в Москве ликвидирован генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Известно, что взрыв произошел у подъезда, а взрывчатка была заложена в стоящем рядом на улице самокате. После этой новости украинские паблики "взорвались" мемами.

На картинках изображен глава СБУ Василий Малюк рядом с самокатом. Также есть мемы с усопшим Кобзоном, на "концерт" к которому отправляют всех оккупантов. Биологическое оружие в виде комаров, несущих билеты к тому же Кобзону, а также многие другие мемы.

Отметим, что в СБУ или других украинских спецслужбах официально не подтверждали причастность Украины к взрыву в Москве.