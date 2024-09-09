logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Украинский легион" в Польше: как скоро поступит подкрепление на фронт
commentss НОВОСТИ Все новости

"Украинский легион" в Польше: как скоро поступит подкрепление на фронт

Ситуация с "Украинским легионом" в Польше оставляет желать лучшего

сегодня, 15:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вопрос о формировании Украинского добровольческого легиона в Польше так и остался в подвешенном состоянии. Следовательно, пока не стоит говорить не то, что об усилении нашего войска украинцами, которые выехали в Польшу, но и даже о тренировке их на территории соседней страны. Ведь желающих практически нет. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

"Украинский легион" в Польше: как скоро поступит подкрепление на фронт

Добровольцы ВСУ

В материале говорится, что о создании Легиона сообщил во время визита в Варшаву президент Украины Владимир Зеленский. Подразделение должно было собрать добровольцев среди украинцев, постоянно проживающих в Польше и других европейских странах, которые должны были пройти обучение в польской армии. Однако прошло уже два месяца, а Киев до сих пор не приступил к официальному набору добровольцев, пишут авторы.

Министр иностранных дел Радослав Сикорский на полях саммита НАТО порадовал сообщением, что для того, чтобы присоедениться к Легиону, необходимо в очень простой способо пройти регистрацию, что уже сделало несколько тысяч украинцев. Однако, пишет СМИ, скорее всего, министр не имел достоверную информацию, и об официальной регистрации тогда речь не шла.

В конце июля посол Украины в Польше Василий Зварыч рассказаывал, что проекту планировалось дать старт в начале августа. По его словам, польская сторона была готова начать тренировку 1 августа, однако на сайтах украинского посольства и консульств еще нет информации о рекрутинге.

Зварич также ранее говорил, что сначала должно быть подписано техническое соглашение, где будут подробно расписаны роли сторон. Такой документ был подписан в пятницу во время визита первого заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка.

В Минобороны Польши отметили, что ответственная за процедуру рекрутинга будет украинская сторона, а в украинском Минобороны не ответили на запрос СМИ.

Читайте на портале "Комментарии" — белорусские добровольцы ВСУ назвали численность армии Беларуси, которая может вторгнуться в Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ВР объяснили, почему операцию в Курщине не доверили российским добровольцам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости