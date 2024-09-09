"Украинский легион" в Польше: как скоро поступит подкрепление на фронт

Вопрос о формировании Украинского добровольческого легиона в Польше так и остался в подвешенном состоянии. Следовательно, пока не стоит говорить не то, что об усилении нашего войска украинцами, которые выехали в Польшу, но и даже о тренировке их на территории соседней страны. Ведь желающих практически нет. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

Добровольцы ВСУ

В материале говорится, что о создании Легиона сообщил во время визита в Варшаву президент Украины Владимир Зеленский. Подразделение должно было собрать добровольцев среди украинцев, постоянно проживающих в Польше и других европейских странах, которые должны были пройти обучение в польской армии. Однако прошло уже два месяца, а Киев до сих пор не приступил к официальному набору добровольцев, пишут авторы.

Министр иностранных дел Радослав Сикорский на полях саммита НАТО порадовал сообщением, что для того, чтобы присоедениться к Легиону, необходимо в очень простой способо пройти регистрацию, что уже сделало несколько тысяч украинцев. Однако, пишет СМИ, скорее всего, министр не имел достоверную информацию, и об официальной регистрации тогда речь не шла.

В конце июля посол Украины в Польше Василий Зварыч рассказаывал, что проекту планировалось дать старт в начале августа. По его словам, польская сторона была готова начать тренировку 1 августа, однако на сайтах украинского посольства и консульств еще нет информации о рекрутинге.

Зварич также ранее говорил, что сначала должно быть подписано техническое соглашение, где будут подробно расписаны роли сторон. Такой документ был подписан в пятницу во время визита первого заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка.

В Минобороны Польши отметили, что ответственная за процедуру рекрутинга будет украинская сторона, а в украинском Минобороны не ответили на запрос СМИ.

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