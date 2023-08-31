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Украинский квадрокоптер STING запускают в серийное производство

В Украине запускают в серийное производство отечественный беспилотник STING. Что известно о его характеристиках.

сегодня, 15:01
Автор:
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Slava Kot
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Украинские военные протестовали новый ударный квадрокоптер STING на поле боя. И теперь разработчики будут собирать его серийно. Об этом в своем Facebook написал один из инициаторов изготовления отечественных БПЛА предприниматель и волонтер Юрий Голик. 

Украинский квадрокоптер STING запускают в серийное производство

Украинский квадрокоптер STING. Фото: Юрий Голик

Как заявляет предприниматель, небольшие партии дронов STING уже поступают на передовую к военнослужащим, участвовавшим в разработке этого беспилотника.


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"В борьбе с оккупантами, ударных дронов и коптеров-разведчиков никогда не будет достаточно. Поэтому я убежден, что наш украинский продукт, который к тому же дешевле китайских аналогов, пригодится военным в их сложной работе по ликвидации оккупантов", — подчеркнул Юрий Голик.

Инициаторы проекта собирают квадрокоптеры STING полностью за свой счет. Ударный дрон способен поражать позиции врага в радиусе более 10 км. С боевой частью весом 3 кг он может находиться в воздухе 25-40 минут и развивать скорость до 80 км в час.

Украинский квадрокоптер STING запускают в серийное производство - фото 2

Напомним, ранее команда украинских инженеров приступила к разработке сверхлегких беспилотников самолетов разведчиков SpyGun, которые уже тестируются в боевых условиях. Летательные аппараты обладают высокой защитой от враждебных РЭБ и способны находиться в воздухе до 160 минут. Они предназначены для глубинной разведки и корректировки огня.




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Источник: https://www.facebook.com/y.golyk/posts/pfbid0mcj7HVoUpG44FvVgp3z6XJHs7G41vAEYZSsEzJzmf95p5CnWs1UKSkKjsGvBDPM1l
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