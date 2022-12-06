Украинский командир заявил, что очень благодарен россиянам на фронте

Украинский военный, командир подразделения К2 54-й отдельной механизированной бригады Кирилл Верес рассказал, что благодарен россиянам за то, что они ничему не учатся. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью воина ВСУ "Украинской правде".

Украинский военный. Фото: Михаил Роман

Украинский военный Кирилл Верес заявил, что, несмотря на девять месяцев войны, россияне до сих пор не меняют своей тактики.

"На девятом месяце великой войны противник не меняется. Я россиянам очень благодарен, что они не учатся. Советую им воевать так и дальше. Пусть так же идут: гибнут, приходят новые, переступают через погибших, лезут вперед и снова гибнут", – говорит Вереск.

Командир подразделения К2 в интервью также поделился о потерях украинских военных. По словам Вереса, соотношение потерь составляет около 30:1 или 40:1, то есть на одного погибшего украинского военного погибает 30-40 россиян.

Кирилл Верес сравнил атаки россиян вблизи Бахмута, где находится его подразделение с Ржевской операцией. По собственным ощущениям командира подразделения К2 россияне просто уничтожают свой личный состав.

"Миллионы советских солдат умирали, чтобы взять какой-то раненый узловой город. И сейчас испытываю такое ощущение, что мы где-то под Ржевом. Так бездумно они кладут свой личный состав," — рассказывает командир подразделения К2 54-й отдельной механизированной бригады Кирилл Верес.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша тайно передавала Украине военную технику.

Также "Комментарии" писали о NASA, которая с помощью спутниковых снимков посчитала количество украденного зерна россиянами с временно оккупированных территорий Украины.

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