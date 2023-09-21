Украинский историк рассказал, что будет с Россией после войны

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Slava Kot
Что будет с Россией после войны. Фото из открытых источников
Украинский и американский историк Сергей Плохий, профессор кафедры украинской истории в Гарвардском университете, рассказал о тенденциях, которые он уже видит в России. По его мнению, они только усилятся по окончании войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Сергея Плохия для BBC.
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Плохий объясняет, что говорить о будущем сложно и единственной возможностью прогнозировать это можно благодаря происходящим сегодня процессам.
По его словам россияне начинали войну говоря, что у них вторая самая мощная армия в мире. Однако уже сегодня украинцы указывают, что российская армия – это вторая по мощности армия в Украине. Сергей Плохий видит в этом "явное уменьшение" военного потенциала и мощи России. Гарвардский историк утверждает, что это был очень важный фактор в российской внешней политике.
Примером ослабления России историк указывает на движение Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, это не только признак беспокойства этих стран, но и пример того, что они не боятся реакции России. Кремль не может реагировать, потому что его армия полностью загрузла в Украине.
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