Украинский генерал заявил о новом этапе массированных ударов России по Украине

Украинский генерал и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что произошедший 21 марта массовый ракетный удар по Украине начинает новый этап российских атак по украинской территории.



Россия наносит ракетные удары по Украине. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Еспресо" Николай Маломуж отметил, что российские ракетные удары стали менее эффективными, а благодаря системам ПВО украинские силы сбивают, как баллистические ракеты "Кинжал", "Искандер-М", так и крылатые ракеты РФ. Однако украинский генерал указывает, что Россия будет продолжать наносить удары и увеличит их масштаб.

"Ракетная атака показала, что враг начинает новый этап нанесения массированных ударов по всей территории Украины. Сейчас эффективность ракетных ударов намного ниже… Однако это лишь предпосылка. Россияне будут пытаться наносить еще более массированные удары", — прогнозирует Маломуж.

Генерал армии объясняет, что применение такого количества ракет, которыми была атакована Украина 21 марта, это только тактический уровень. Кроме того, по словам Маломужа, Россия бережет свои запасы для новых атак, однако Украина готовится к ним.

"Россияне берегут запасы на стратегию и более системные операции. Мы к этому готовимся на фронте. Также готовим системы ПВО, получаем новые запасы", – говорит Николай Маломуж.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция Владимира Зеленского на утренний ракетный удар России по Киеву. Президент Украины обратился с призывом о помощи союзникам.

Также "Комментарии" писали о ветеране войны, который назвал кардинальные перемены на фронте. Они касаются одной из двух главных проблем украинских бойцов.