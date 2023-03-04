Украинский генерал рассказал, где россияне откроют второй фронт

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Руководитель украинской разведки в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж рассказал, где Российская армия планирует осуществить второе наступление. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "ТСН".
Украинский генерал Николай Маломуж. Фото из открытых источников
Украинский генерал Николай Маломуж сообщает, что российская армия меняет тактику и готовит новые резервы. По его мнению, Россия около четырех месяцев будет собирать свою военную технику, снаряды и другое вооружение, чтобы затем начать массовое наступление.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Маломуж считает, что у армии РФ нет достаточно ресурсов для удачного штурма на востоке Украины, в районе Угледара, Бахмута, Сватово. Несмотря на недостаточную подготовку мобилизованных, часть из них все же идет на эти позиции, в то время как другие готовятся к новым приказам. Если не будет успешных действий на востоке, то россияне могут открыть активный фронт в другой части, считает украинский генерал.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Британия увеличила количество танков, готовых передать Украине.
Также "Комментарии" писали, что Верховная Рада Украины планирует вернуть военным надбавку в 30 тыс. грн. Новый законопроект уже зарегистрирован.
Обсуждения
Новости