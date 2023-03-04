Украинский генерал рассказал, где россияне откроют второй фронт

Руководитель украинской разведки в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж рассказал, где Российская армия планирует осуществить второе наступление. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "ТСН".



Украинский генерал Николай Маломуж. Фото из открытых источников

Украинский генерал Николай Маломуж сообщает, что российская армия меняет тактику и готовит новые резервы. По его мнению, Россия около четырех месяцев будет собирать свою военную технику, снаряды и другое вооружение, чтобы затем начать массовое наступление.

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"К настоящему времени у них новая стратегия — готовить большие резервы, накапливать технику, вооружение, боеприпасы, авиацию для того, чтобы усилить огневые позиции. Эта вторая волна повторного наступления может быть и до апреля, мая, июня", — говорит Николай Маломуж.

Маломуж считает, что у армии РФ нет достаточно ресурсов для удачного штурма на востоке Украины, в районе Угледара, Бахмута, Сватово. Несмотря на недостаточную подготовку мобилизованных, часть из них все же идет на эти позиции, в то время как другие готовятся к новым приказам. Если не будет успешных действий на востоке, то россияне могут открыть активный фронт в другой части, считает украинский генерал.

"Им стратегически нужно закрыть наш возможный коридор контрнаступления на юге – а это Запорожская, Херсонская области и вплоть до Крыма", – объясняет бывший руководитель украинской разведки.

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