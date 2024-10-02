Украинский фронт продолжает проваливаться: как изменить ситуацию

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Марьян Ощановский
После захвата российской армией Угледара под угрозой оцепления оказалось Курахово, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.
РФ захватила Угледар. Фото из открытых источников
По словам офицера ВСУ, руководство Украины должно признать, что недавно мобилизованные солдаты в подавляющем большинстве не способны выполнять задачи и единственный выход компенсировать этот факт – технологичность и преимущество в вооружении. Поэтому нужна мобилизация всего украинского общества и государства.
Кроме того, подчеркнул офицер ВСУ, "паркетные" командиры должны понять, что "новых не пришлют".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не пойдет на компромиссы по территориальной целостности и суверенитету. "Нужно стремиться к полной ответственности России и восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, а не территориальные компромиссы. В противном случае это будет отложенная война. Европа не может себе позволить иметь серые зоны или замороженные конфликты", – заявил он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что 1 октября Иран запустил по Израилю 180 ракет, сообщил спикер Армии обороны Израиля. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал атаку Ирана неэффективной. Он заявил, что в Израиле нет погибших в результате вражеской ракетной атаки. В Белом доме также заявили, что корабли ВМС США участвовали в отражении иранской атаки.
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