Украинский фронт продолжает проваливаться: как изменить ситуацию

После захвата российской армией Угледара под угрозой оцепления оказалось Курахово, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ захватила Угледар. Фото из открытых источников

"О чем говорили большинство тех, кто хоть что-то понимает в ситуации на фронте, произошло – россияне захватили Угледар. Это открывает россиянам перспективы охвата Курахового с запада, что очень усложнит нам задачу удержания этого важного укрепрайона", — подчеркнул Николай Мельник.

По словам офицера ВСУ, руководство Украины должно признать, что недавно мобилизованные солдаты в подавляющем большинстве не способны выполнять задачи и единственный выход компенсировать этот факт – технологичность и преимущество в вооружении. Поэтому нужна мобилизация всего украинского общества и государства.

"Одни должны перестать уставать. Другие должны перестать творить глупость на тендерах, отстать от бизнеса и перестать терпеть уклонистов", — отметил военнослужащий.

Кроме того, подчеркнул офицер ВСУ, "паркетные" командиры должны понять, что "новых не пришлют".

"Если не беречь единственный ресурс, который у нас остался — солдата, то воевать через два года будет некому", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не пойдет на компромиссы по территориальной целостности и суверенитету. "Нужно стремиться к полной ответственности России и восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, а не территориальные компромиссы. В противном случае это будет отложенная война. Европа не может себе позволить иметь серые зоны или замороженные конфликты", – заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что 1 октября Иран запустил по Израилю 180 ракет, сообщил спикер Армии обороны Израиля. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал атаку Ирана неэффективной. Он заявил, что в Израиле нет погибших в результате вражеской ракетной атаки. В Белом доме также заявили, что корабли ВМС США участвовали в отражении иранской атаки.