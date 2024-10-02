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Украинский фронт продолжает проваливаться: как изменить ситуацию

Под угрозой захвата оказалось Курахово

2 октября 2024, 22:57
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Марьян Ощановский

После захвата российской армией Угледара под угрозой оцепления оказалось Курахово, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

Украинский фронт продолжает проваливаться: как изменить ситуацию

РФ захватила Угледар. Фото из открытых источников

"О чем говорили большинство тех, кто хоть что-то понимает в ситуации на фронте, произошло – россияне захватили Угледар. Это открывает россиянам перспективы охвата Курахового с запада, что очень усложнит нам задачу удержания этого важного укрепрайона", — подчеркнул Николай Мельник.

По словам офицера ВСУ, руководство Украины должно признать, что недавно мобилизованные солдаты в подавляющем большинстве не способны выполнять задачи и единственный выход компенсировать этот факт – технологичность и преимущество в вооружении. Поэтому нужна мобилизация всего украинского общества и государства.

"Одни должны перестать уставать. Другие должны перестать творить глупость на тендерах, отстать от бизнеса и перестать терпеть уклонистов", — отметил военнослужащий.

Кроме того, подчеркнул офицер ВСУ, "паркетные" командиры должны понять, что "новых не пришлют".

"Если не беречь единственный ресурс, который у нас остался — солдата, то воевать через два года будет некому", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не пойдет на компромиссы по территориальной целостности и суверенитету. "Нужно стремиться к полной ответственности России и восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, а не территориальные компромиссы. В противном случае это будет отложенная война. Европа не может себе позволить иметь серые зоны или замороженные конфликты", – заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что 1 октября Иран запустил по Израилю 180 ракет, сообщил спикер Армии обороны Израиля. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал атаку Ирана неэффективной. Он заявил, что в Израиле нет погибших в результате вражеской ракетной атаки. В Белом доме также заявили, что корабли ВМС США участвовали в отражении иранской атаки.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0JVfruSunac5Zf1M75sNt29pDVbEvfQj5gPbjNXRJpi5uSJezkBw51k9RuodSivGsl&id=61553522510800
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