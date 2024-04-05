Украинский бизнесмен высказался за дружбу между Россией и Украиной

В недавнем интервью Радио Свобода Борис Шефир, известный как бывший бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского и один из ключевых фигур "Студии Квартал-95", рассказ о своем окончательном уходе от сотрудничества с коллективом. Шефир сказал, что юмор "Квартала" стал "немного не его”.

Борис Шефир до сих пор хочет дружить с Россией

В интервью Шефир поделился, что его решение об уходе было обусловлено не только изменением характера юмора в "Квартале 95", но и невозможностью ведения работы из-за границы, учитывая текущую обстановку в Украине. Он подчеркнул, что безопасность и благополучие его детей, которым 11 и 9 лет являются для него приоритетом.

"Во-первых, мне не очень нравится, что они делают сейчас. Юмор стал немного не мой. Во-вторых, отсюда это делать невозможно. А туда (в Украину — ред) я детей не повезу, они мне достались во второй половине моей жизни не для того, чтобы я ими рисковал", — сказал он в интервью

После переезда за границу бизнесмен занялся домашней фермой, которая была основана еще до начала полномасштабных вторжения, и небольшим бизнесом для поддержания финансового благосостояния. Все это, по словам Шефира, стало частью его новой жизни за пределами Украины.

Однако особое внимание в интервью привлекли комментарии Бориса Шефира касательно русской культуры и его позиции по отношению к России и Украине. Шефир выразил свою любовь к русскому языку и культуре, а также свое неприятие действий, направленных на уничтожение культурного наследия, таких как разрушение памятников Александру Пушкину в Украине. Более того, он призвал к возобновлению дружбы между Россией и Украиной, выразив надежду на будущее нормализации отношений между странами.

"Я разговариваю на русском. Я люблю русский язык, русскую культуру. Я не могу смотреть, как разрушают памятники Пушкину в стране. Для меня это глупость. Если бы я был рядом [с Зеленским], я сказал бы: "Давай это дело сворачивать и давай дружить". Но там совсем другие установки", — сказал он.

Эти высказывания вызвали резонанс в общественности и не остались без внимания со стороны брата Бориса, Сергея Шефира, который ранее занимал должность помощника президента Зеленского. Сергей Шефир категорически не согласился с мнением брата, подчеркнув, что Россия является агрессором и террористическим государством, ведущим войну против Украины.



