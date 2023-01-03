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Украинский айтишник отдал на армию сумасшедшую сумму денег: подробности

Александр Слобоженко устроил благотворительный аукцион

сегодня, 21:35
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Автор:

Лиля Воробьева

Бизнесмен Александр Слобоженко, отмечая день рождения, решил провести аукцион благотворительности. Проводя мероприятие, насобирал с друзьями безумную сумму пожертвований, чтобы помочь Вооруженным Силам. На перечисленные деньги уже закуплены автомобили для защитников. Об этом он написал в сети.

Украинский айтишник отдал на армию сумасшедшую сумму денег: подробности

Александр Слобоженко с другом (фото: instagram.com/alex_slobozhenko)

Александр рассказал, что замысел с аукционом для защитников предложил его друг.

"Я подумал, что если и праздновать в такой период, то стоит сделать праздник полезным для моей страны. Тем более, я с первого дня полномасштабного вторжения помогаю нашей армии", — продолжил предприниматель.

Основой лотов стали работы популярного художника Михаила Дебело. Участников мероприятия привлекли его уникальные картины, потому что художник пользуется уникальными технологиями, позволяющими сделать его работы большими в объеме. Эта разработка едина на весь мир.

Итоги аукциона оказались неожиданными. Собрать 12 000 000 гривен, на такое и не рассчитывали. На эти средства уже приобрели 20 пикапов. Они уехали к защитникам воинских частей в горячие точки.

"Прежде всего, передали автомобили нашим знакомым туда, где сейчас они очень нужны. Это 92 бригада Харькова, 56 бригада Мариуполя, 130 батальон Киева, Главное управление полиции Харькова, воинские части А4456 и А7299. Часть машин сейчас находится на финальной стадии подготовки, еще несколько направлений", — подытожил бизнесмен.

Украинский айтишник отдал на армию сумасшедшую сумму денег: подробности - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярный украинский певец выставил на аукцион жилье и ценные вещи, чтобы помочь ВСУ. Исполнитель рок-группы Green Grey Андрей Яценко, которого знают, как Дизель, с начала войны проходит службу в батальоне "Мрия".



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Источник: https://www.instagram.com/alex_slobozhenko/?utm_source=ig_embed&ig_rid=d7fbf285-0ebf-4301-b9e1-ca2d0c02c17c
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