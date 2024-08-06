Украинский актер получил тяжелые ранения в Донецкой области

Украинский актёр Андрей Валенский получил тяжёлые ранения в боях на Донбассе. Известный своими ролями в кино и на театральных подмостках, он стал солдатом после начала войны. Сейчас Валенский находится в больнице в Киеве, его состояние тяжёлое.

Андрей Валенский, актер и защитник Украины, тяжело ранен на фронте

О ранении Валенского сообщил и его коллега Артем Мяус в своем Facebook.

"Где бы еще встретились. Андрей Валенский жив! Немного покоцаный, но живой! Восстанавливается в Киеве", — отметил актер.

В 2023 году он пошёл добровольцем в армию, чтобы защищать Украину. В боях в Донецкой области он получил много травм: черепно-мозговую травму, сломанные руку и нос, обожжённую руку и тяжёлое ранение ноги.





Андрей Валенский окончил Харьковский университет искусств и сыграл в 50 фильмах. Он известен по таким фильмам, как "Мажор" и "Второй фронт". Андрей также играл в театрах в Киеве и Харькове.

Сейчас за его жизнь борются врачи, а друзья и коллеги собирают деньги на его лечение. Актриса Римма Зюбина и актёр Артем Мяус рассказывают о его состоянии и просят помощи.

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