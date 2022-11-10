Украинские защитники разбили позиции россиян на юге (ВИДЕО)

В Херсонской области морские пехотинцы нанесли несколько мощных ударов по позициям российских кафиров. Соответствующее видео уже появилось в сети. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию Военно-морских сил ВСУ в Telegram.

ВСУ разбили позиции россиян на юге (фото из открытых источников)

В сообщении ВМС говорится, что после проведения аэроразведки и удачной корректировки огня наши военные ударили по оккупантам из артиллерии.