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Украинские защитники разбили позиции россиян на юге (ВИДЕО)

Морские пехотинцы нанесли несколько ударов по позициям российских оккупантов в Херсонской области

сегодня, 18:10
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Автор:

Лиля Воробьева

В Херсонской области морские пехотинцы нанесли несколько мощных ударов по позициям российских кафиров. Соответствующее видео уже появилось в сети. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию Военно-морских сил ВСУ в Telegram.

Украинские защитники разбили позиции россиян на юге (ВИДЕО)

ВСУ разбили позиции россиян на юге (фото из открытых источников)

В сообщении ВМС говорится, что после проведения аэроразведки и удачной корректировки огня наши военные ударили по оккупантам из артиллерии.

"36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в Херсонской области уничтожила российскую боевую броневую машину вместе с личным составом вражеского взводного опорного пункта", — говорится в сообщении военных.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Залужный назвал количество населенных пунктов возле Херсона, которые ВСУ уволили 9 ноября. В течение 9 ноября украинская армия уволила 12 населенных пунктов на Херсонском направлении. Об этом в Телеграмм заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он также сообщил, что, начиная с 1 октября, украинским защитникам удалось на херсонском направлении продвинуться вглубь на расстояние до 36,5 км. Таким образом, оккупантам пришлось покидать оборонительные позиции и отступать. Залужный отметил, что общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв км. Украина за это время уже смогла восстановить контроль над 41 населенным пунктом. Главнокомандующий ВСУ отметил, что ВСУ удалось не только разорвать логистические цепочки противника, но разрушить систему обеспечения и управления войсками РФ. Что касается ситуации в Херсоне, то Залужный заявил, что у него нет точной информации, отходит ли противник из областного центра или нет.

 



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