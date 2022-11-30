logo

BTC/USD

17097.94

ETH/USD

1295.25

LTC/USD

78.40

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украинские защитники показали ликвидацию группы оккупантов под Бахмутом (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские защитники показали ликвидацию группы оккупантов под Бахмутом (ВИДЕО)

С оккупантами борется под Бахмутом 93-я ОМБр Холодный Яр "Сенека"

30 ноября 2022, 22:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Украинские воины ликвидировали часть группы российских оккупантов, накрыв позиции врага под Бахмутом в Донецкой области артиллерийским огнем. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на страницу Сухопутных войск ВСУ.

Украинские защитники показали ликвидацию группы оккупантов под Бахмутом (ВИДЕО)

ВСУ продолжают уничтожать россиян под Бахмутом (фото из открытых источников)

"Работа спецподразделения 93-й ОМБр Холодный Яр "Сенека", — говорится в сообщении военных.

На опубликованном видео видно, как ВСУ уничтожили позиции россиян под Бахмутом. Украинские военные накрыли врага артиллерийским огнем и уничтожили часть российских кафиров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в разведке рассказали, какие задачи на войне в Украине Кремль поставил армии к Новому году. В ближайших планах российских кафиров усилить свое присутствие на временно захваченных территориях Украины, чтобы не допустить продвижение ВСУ. Также противник восполняет потери среди воюющих с самого начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире общенационального телемарафона. Вадим Скибицкий отметил, что после ухода с правого берега Днепра противник завершил перегруппировку войск на ряде территорий – это оккупированные части Херсонской, Запорожской и Донецкой области и создали резервы. Он добавил, что сейчас наблюдается перемещение российских военных в Ростовскую область, Белгородскую область и через территорию временно оккупированного Крыма в Херсонскую область. Оккупанты, несмотря на свое поражение на Харьковщине, Донбассе и юге, не отказываются от своих планов и продолжают взимать свои резервы.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=681877870002786
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!