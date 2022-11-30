Украинские защитники показали ликвидацию группы оккупантов под Бахмутом (ВИДЕО)

Украинские воины ликвидировали часть группы российских оккупантов, накрыв позиции врага под Бахмутом в Донецкой области артиллерийским огнем. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на страницу Сухопутных войск ВСУ.

ВСУ продолжают уничтожать россиян под Бахмутом (фото из открытых источников)

"Работа спецподразделения 93-й ОМБр Холодный Яр "Сенека", — говорится в сообщении военных.

На опубликованном видео видно, как ВСУ уничтожили позиции россиян под Бахмутом. Украинские военные накрыли врага артиллерийским огнем и уничтожили часть российских кафиров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в разведке рассказали, какие задачи на войне в Украине Кремль поставил армии к Новому году. В ближайших планах российских кафиров усилить свое присутствие на временно захваченных территориях Украины, чтобы не допустить продвижение ВСУ. Также противник восполняет потери среди воюющих с самого начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире общенационального телемарафона. Вадим Скибицкий отметил, что после ухода с правого берега Днепра противник завершил перегруппировку войск на ряде территорий – это оккупированные части Херсонской, Запорожской и Донецкой области и создали резервы. Он добавил, что сейчас наблюдается перемещение российских военных в Ростовскую область, Белгородскую область и через территорию временно оккупированного Крыма в Херсонскую область. Оккупанты, несмотря на свое поражение на Харьковщине, Донбассе и юге, не отказываются от своих планов и продолжают взимать свои резервы.





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