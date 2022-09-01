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Украинские защитники показали, как уничтожают из "Байракторов" российскую технику (ВИДЕО)

В Страткоме показали уничтожение техники россиян с помощью "Байракторов"

сегодня, 22:40
Автор:

Лиля Воробьева
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Защитники Украины продолжают уничтожать технику российских кафиров. Так, с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" ВСУ умножили на ноль технику российской армии. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию и видео, опубликованную в СтратКом.

Украинские защитники показали, как уничтожают из "Байракторов" российскую технику (ВИДЕО)

ВСУ продолжают уничтожать технику оккупантов (фото из открытых источников)

Очевидно, что для наших военных сегодня был хороший день.

 На кадрах первого видео видно, как украинские защитники "Байрактара" уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация".

Во втором видео можно увидеть, как горит грузовой автомобиль "Урал", в котором были российские боеприпасы, миномет 2Б25 "Буревестник".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский пристыдил Европу — решится ли ЕС на усиление ограничений по отношению к россиянам. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении 31 августа сказал, что это унизительно для Европы, когда россияне рассматривают ее как один большой бутик или ресторан. Также подчеркнул, что никто из европейских лидеров не спишет на последствия наковыда то, что деньги им вроде бы не пахнут. Заявление сделано на фоне попыток ЕС установить визовые ограничения для россиян. Лайт-проб пока… Облегченные процедуры выдачи виз гражданам РФ отменяются. Но "специфические группы россиян" (студенты, представителей грантовых структур, ряд других категорий) визы по-прежнему будут получать. Отдельно европейцы решили договориться, как поступать с теми россиянами, у которых уже многолетние визы. Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев напоминает, что все решения в ЕС принимаются консенсусом. И ряд ключевых стран – Германия, Франция, Венгрия, почти все южные государства высказались резко против серьезных визовых ограничений для россиян.




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Источник: https://t.me/AFUStratCom/5966
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