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Украинские защитники отработали по позициям врага

Работу Himar's по позициям окупантов корректировала и фиксировала разведгруппа "Хартия"

сегодня, 13:38
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Автор:

Константин Куликов

В сеть выложили видео ювелирной работы Himar's по позициям оккупантов. Ракетный обстрел при помощи ночников корректировала и фиксировала разведгруппа "Хартия". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на волонтера Юрия Голика.

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Приборы ночного видения, как и квадрокоптеры, выступают в роли "глаз" для военных. Несколько месяцев назад волонтеры Юрий Голик и Сергей Стаховский передали ночники подразделения и они эффективно помогают ВСУ вытеснять россиян с украинской земли.


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На официальной странице Facebook харьковского Добровольческого подразделения Хартия добавили, что недавно вновь получили от волонтеров незаменимый инструмент этой войны – три дрона Mavic Combo.

"Спасибо за постоянную поддержку! Теперь аэроразведчики "Хартии" смогут уничтожать еще больше оккупантов в Бахмуте", — написали на странице добровольческого корпуса.

Кроме этого, волонтеры не забывают о других подразделениях, которые обращаются за помощью. На днях они передали пять мавиков для подразделений, которые находятся под Бахмутом, и три для пограничников, работающих в Донецкой и Луганской областях.

Отметим, что сейчас глаза всей Украины и мира прикованы к тяжелым боям, которые ведутся в Бахмуте и вокруг него. В частности, глава НАТО заявил, что ВСУ в ближайшие дни может потерять контроль над Бахмутом. В Украине ответили на тревожное заявление Йенса Столтенберга.

"Экспертных мнений сейчас очень много, но мы видим по ситуации — сколько не предполагали, что там будет, пока Бахмут стоит", — заявила заместитель министра обороны Анна Маляр .

Вчера же в своем посту в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов призвал украинцев помочь защитникам Бахмута именно дронами.

"Друзья, для спасения жизней и уничтожения врага в Бахмуте и вокруг нужны квадрокоптеры Мавик-3, Мавик-3Т, Матрикс-30Т, — написал журналист. — На этих средствах держится наш фронт, они постоянно тратятся, и это остро нужно всем нашим подразделениям, которые дерутся в полуокружении в городе, и держат коридор в Бахмуте".



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