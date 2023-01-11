Украинские защитники из пулеметов уничтожили "вагнеровцев" в Соледаре (ВИДЕО)

Украинские пограничники в Соледаре в Донецкой области уничтожили группу "вагнеровцев" из крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"В начале января пограничники совместно с подразделениями одной из механизированных бригад ВСУ сдерживали враждебное наступление на Соледар. Наша аэроразведка обнаружила группу пехоты противника. Информацию бойцы ГПСУ сообщили на командный пункт Сил обороны и в режиме реального времени отслеживали вражеские действия", — говорится в сообщении.

В своем сообщении наши военные отметили, что, приблизившись к позициям наших защитников, "вагнеровцы" попали под перекрестный огонь. Урон врагу нанесли крупнокалиберные пулеметы.

"Разгром кафиров на этом направлении завершил точный артиллерийский удар, который также скорректировала пограничная "птичка", — говорится в сообщении ГПСУ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Запорожье морги переполнены российскими военными , а в Донецкой области их возят "КамАЗами". Ситуация с сохранением и захоронением убитых русских военных доходит до катастрофической. Об этом сообщил мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров. Кроме того, в селе Большая Белозерка под морг переоборудовали захваченную школу, а экскаватор местной агрофирмы используют для копания вражеских братских могил. По словам Федорова, после взрывов в Мелитополе оккупанты вывозили лафеты сгоревшей военной техники в сторону Крыма. А по дороге к полуострову сделали кладбище такой техники. Накануне Главное управление разведки ВСУ обнародовало очередной перехват телефонного разговора, в котором говорится о массовых потерях врага возле Макеевки.