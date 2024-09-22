Украинские войска имеют продвижение по двум направлениям: DeepState обновил карту

Украинским войскам удалось восстановить позиции в направлении Железнянского Донецкой области Украины и продвинуться в Курской области России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на обновление карты DeepState.



Украинские военные. Фото из открытых источников

Аналитики мониторингового проекта DeepState 22 сентября обновили свою карту и зафиксировали успешные действия украинских сил в Донецкой области, где удалось восстановить позиции возле села Железнянское. Кроме того, украинские военные продвинулись вблизи Камышевки на Курщине.

"Силы Обороны Украины возобновили позиции возле Железнянского и продвинулись у Камышёвки", — говорится в отчете DeepState.

Также на картах DeepState указано продвижение армии РФ, состоявшееся вблизи нескольких населенных пунктов.

"Враг продвинулся возле Кругляковки, Клещиевки, Красногоровки, Острого, в Невском, Северном, Торецке, Георгиевке и Максимилиановке", — сообщили в отчете DeepState.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно анализу DeepState враг продвинулся возле города, который штурмует более года. Как указывает мониторинговый проект, россияне смогли оккупировать новые украинские территории, продвинувшись возле одного из ключевых городов Донбасса – Угледара.

Также "Комментарии" писали, что Украина начала применять новую успешную стратегию ведения боя в Курской области. Благодаря этому украинские силы смогли полностью оцепить российских солдат в одном из населенных пунктов на Курщине. Как указывает DeepState, россиянам еще удается иногда выходить из окружения за едой и водой.