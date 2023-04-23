Украинские военные заняли позиции на левом берегу Херсонщины – ISW

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Slava Kot
Институт изучения войны проанализировал текстовые отчеты и данные геолокаций российских военных блоггеров и утверждает, что ВСУ перебросили часть сил на восточный (левый берег) Херсонской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ISW.
Украинские военные. Фото: из открытых источников
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Подробный анализ кадров блоггеров позволяет утверждать, что украинская армия заняла позиции на левом берегу Херсонщины. Однако в Институте изучения войны пока не могут указать масштабы и цели таких действий ВСУ.
Американское учреждение утверждает, что эти кадры указывают на то, что российская армия не может контролировать острова на реках Конка и Чайка, которые находятся менее чем в 1,5 км от позиций ВСУ вблизи Антоновского моста.
Согласно сообщениям российских блоггеров от 20 и 22 апреля, украинские силы заняли и удерживают позиции на левом берегу уже несколько недель.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пропагандисты в России, поддерживающие войну в Украине, получили посылки от неизвестного отправителя. Из-за страха гибели один из них обратился в полицию, чтобы проверить содержание пакета на наличие взрывчатых веществ.
Также "Комментарии" писали, что российские бизнесмены и политики начинают сотрудничать с украинской разведкой, чтобы спастись после окончания войны
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