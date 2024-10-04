Украинские военные вышли на протест: что случилось

Украинские военные из 187 батальона 123-й бригады ТРО вышли на протест в Вознесенске Николаевской области. Они самовольно покинули воинскую часть, чтобы привлечь внимание к недостаточной подготовке и недостатку вооружения.



Военные вышли на протест. Фото: Суспільне Миколаїв/Валентина Гурова

Как сообщает "Суспільне", около сотни бойцов 187 батальона 123-й бригады ТРО отказались выполнять боевое задание на Донбассе и ушли в СЗЧ, чтобы выйти на митинг. По словам бойцов, они протестуют из-за проблем с оружием и подготовкой

"Я неоднократно обращался, даже на свой участок, за который отвечал я. Просил предоставить ПКМы, пулеметы. (Мне ответили, что – ред.) у нас нет, мы не можем предоставить. А дальше Донбасс, а с чем?", — говорит командир взвода Сергей.

Однако руководитель управления психологической поддержки персонала командования сил ТРО Александр Пухальский заявил, что 187 батальон полностью укомплектован оружием и другой военной техникой. По его словам, военные, ушедшие в СЗЧ подвергаются уголовной ответственности.

"Согласно рапортам командиров подразделений эти военнослужащие, определенное время, каждый в свой день, совершал самовольное оставление воинской части", — говорит Пухальский.

По словам военного, уголовный кодекс предусматривает, что самовольное оставления воинской части на три дня будет караться дисциплинарной ответственностью. Однако если военного не будет дольше, то это будет рассматриваться как уголовное правонарушение.

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