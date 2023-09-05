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Украинские военные в восторге от нового танка: несет смерть и ужас

Украинский танкист положительно отзывается о западной тяжелой технике, помогающей уничтожать россиян.

сегодня, 12:40
Автор:
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Slava Kot
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Украинский танкист поделился своими впечатлениями от использования в бою британского танка Challenger 2. По словам украинского бойца, он несет "смерть и ужас". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на видео Министерства обороны Украины.

Украинские военные в восторге от нового танка: несет смерть и ужас

Британский танк Challenger 2. Фото из открытых источников

Украина получила от западных партнеров несколько десятков танков, в том числе британские танки Challenger 2. Последние учения НАТО показали, что эти танки являются одной из лучших конструкций такого типа в мире.


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Это подтверждает и украинский солдат, назвавший Challenger 2 "настоящим снайпером среди танков", напомнив, что британский танк является мировым рекордсменом по уничтожению вражеской техники с расстояния более 5 км. Кроме того, украинский танкист указывает на значительную защиту танка, в которую можно несколько раз попасть снарядом, однако он все равно будет работать. Тогда как российские модели взрываются от одного точного выстрела.

Посмотреть видео с украинским танкистом, рассказывающим о Challenger 2 можно ниже:

Танкист завершает рассказ словами, что несколько таких танков при правильном взаимодействии смогут нести россиянам "смерть и ужас". Если бы в Украине было больше таких танков, российские танки боялись бы идти на линию фронта.

Напомним, что сначала Великобритания объявила о предоставлении 14 танков Challenger 2, однако впоследствии сообщили об удвоении этого количества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько Украина потеряла танки Leopard 2 от начала контрнаступления.

Также "Комментарии" писали, что россияне убрали с украинских территорий свои танки последнего поколения.



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Источник: https://twitter.com/DefenceU/status/1698286463467540686
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