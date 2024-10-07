Украинские военные уничтожили ЗРК окупантов за 25 миллионов долларов (ВИДЕО)

Один дрон военных ВСУ нанес оккупантам ущерб почти на 25 миллионов долларов. Пилоты БПАК "Перун" из 42-й отдельной механизированной бригады отправили на металлолом зенитный ракетный комплекс "Тор-М2".

ЗРК "Тор-М2". Фото из открытых источников

Этот точный удар не только лишил противника дорогостоящей техники, но оставил его без прикрытия в воздухе.

Видео уничтожения вражеского ЗРК было опубликовано военными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Силы обороны нанесли удары по оккупированному Крыму

Сегодня ночью нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, что во временно оккупированной Феодосии АР Крым. В районе объекта зафиксировано возгорание. Последствия поражения уточняются. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

Феодосийский терминал самый крупный в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.

Задание выполнено подразделениями ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

Меры по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются, отмечают в Генштабе.

По данным местной оккупационной администрации, в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

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В частности, в Соломенском районе обломки обнаружены в нескольких местах на открытом пространстве. В Шевченковском – вблизи пешеходного перехода. В Голосеевском упали в одном месте – на тротуар, в другом – обломок пробил крышу служебного микроавтобуса. Все службы направляются на места.

Информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняется. Подробно, как происходила атака на Киев, — читайте по ссылке.