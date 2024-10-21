Украинские военные уничтожили ЗРК «Бук-М3» российских оккупантов

В ночь на 21 октября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках выполнения задач по выявлению и уничтожению средств противовоздушной обороны противника поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

Ликвидация ЗРК оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

Комплекс находился в 60 километрах от линии боевого столкновения. В зависимости от модификации его стоимость может составлять от 40 до 50 млн. долларов США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Страшные обстрелы Днепра и Кременчуга: в россии ликвидировали пилота, причастного к "смертельным ударам"

Утром 20 октября 2024 года в яблочном саду села супонево под брянском на россии нашли труп военного преступника голенкова дмитрия владимировича. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

голенков ― пилот 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка вкс рф (в/ч 33310), базирующийся на аэродроме "шайковка" и имеющий на вооружении бомбардировщики Ту-22М3. Военный преступник занимал должность начальника штаба российской авиационной эскадрильи.

Причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам, в частности, по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуг Полтавской области. В момент атаки 27 июня 2022 года в ТЦ находились около 1000 человек. В результате военного преступления тогда погибли 22 человека, десятки получили ранения.

Также голенков ответственен за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, когда погибли 46 гражданских украинцев, в том числе 6 детей.