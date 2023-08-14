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Украинские военные уничтожили сразу три лучших танка Путина (ВИДЕО)

ВСУ продолжают уничтожать российскую технику. В этот раз опубликованное видео от Минобороны показало уничтожение танков на востоке Украины.

сегодня, 15:30
Автор:
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Slava Kot
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Министерство обороны Украины опубликовало видео, на котором показаны три подбитых российских танка Т-90М "Прорыв", которые Путин назвал лучшими танками в мире. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Минобороны.

Украинские военные уничтожили сразу три лучших танка Путина (ВИДЕО)

Российский танк Т-90М "Прорыв". Фото из открытых источников


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Видеоролик от украинского министерства демонстрирует подбитые современные российские танки Т-90М "Прорыв" вблизи поселка Авдеевка Донецкой области. Помимо российских танков на видео показана и другая обезвреженная техника.

"Прорыва не удалось. Три российских танка Т-90М "Прорыв", транспортер-тягач МТ-ЛБ и БМП подбиты и брошены", — сообщает Минобороны в сообщении к видео.

Посмотреть видео с российскими танками, подбитыми украинскими военными можно ниже:

Напомним, что президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами, указал, что российские специалисты будут изучать западные образцы танков, которые им удалось получить в боях в Украине. Однако заявил, что российский танк Т-90М "Прорыв" – лучший танк в мире.

Т-90М "Прорыв" – это современное тяжелое вооружение российской армии, которое осуществлено на танке более старой модели Т-90. В первый раз технику представили в 2011 году. По состоянию на начало полномасштабного вторжения в России было произведено около 100 танков этой модели. Согласно информации из открытых источников, Украина по меньшей мере захватила три танка, а еще 15 были уничтожены.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о словах представителя ГУР, который рассказал, что следует ожидать от России День Независимости Украины.

Также "Комментарии" писали, что после нескольких месяцев наступления Запад начинает менять военную стратегию по Украине.



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Источник: https://twitter.com/DefenceU/status/1691036714289029120
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