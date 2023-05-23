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Украинские военные сбили российский вертолет вблизи поселка Нью-Йорка

Российские оккупанты с вертолета Ми-24 пытались обстрелять поселок Нью-Йорк, однако были сбиты украинскими силами.

сегодня, 12:25
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Автор:

Slava Kot

Украинские военные сбили вражеский российский вертолет Ми-24 вблизи поселка Нью-Йорк на Донетчине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook 24 ОМБр имени короля Даниила.

Украинские военные сбили российский вертолет вблизи поселка Нью-Йорка

Российский вертолет Ми-24. Фото из открытых источников

В 24 отдельной механизированной бригаде отмечают, что российские военные с вертолета пытались осуществить огневое поражение поселка Нью-Йорк, однако был сбит метким выстрелом из ПЗРК "Игла" одним из стрелков-зенитчиков украинского дивизиона. После попадания по вражескому вертолету Ми-24, он упал вблизи Горловки, находящейся под временной оккупацией российских войск.


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Напомним, что в 2021 году Верховная Рада Украины вернула историческое название для поселка городского типа Нью-Йорк. Поселение было основано в 1892 году немецкими колонистами и практически всю свою историю город назывался Нью-Йорк, пока в 1951 году его не переименовало советское руководство в Новгородское. Поселок расположен в Донецкой области в 38 км от города Донецк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что испуганные жители Белгородской области обращаются к российским властям с просьбой предоставить им оружие перед украинским контрнаступлением. По их словам, они понимают, что российская армия не сможет их оградить якобы от атак украинской армии. Соответствующая видеозапись попала в сеть.

Также "Комментарии" писали о российских военных, которые воевали в Украине и подрались в самолете. Пассажиры утверждают, что пьяные солдаты что-то не поделили, а небольшое столкновение вскоре переросло в драку. Бортпроводница пыталась успокоить русских солдат и обращалась за помощью к их коллегам, чтобы разрешить этот инцидент в самолете.



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Источник: https://www.facebook.com/24th.brigade/posts/pfbid02r9DAeSrEMyyopP6NbdunMjBzygUNeT8kZ7fjHYTbCFf7MnXbDeG3UipyKqpz2zQ5l
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