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Украинские военные разделись, чтобы собрать деньги на зимнюю форму (ФОТО)

Они сняли свою форму, чтобы помочь надеть собратьев!

сегодня, 19:36
Автор:

Slava Kot
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Украинские военные решили принять участие в оригинальной фотосессии для сбора средств и сбросили свою форму. В общем, эта идея не нова, австралийские пожарные проводят подобные акции для сбора денег на благотворительность. Организовал акцию "Демократична сокира", которая и выложила фото военных в своей соцсети Instagram.

Украинские военные разделись, чтобы собрать деньги на зимнюю форму (ФОТО)

Украинские военные разделись, чтобы собрать деньги на зимнюю форму. Фото из открытых источников

Всего "Демократична сокира" обнародовал десять фотографий украинских мужчин. Как отмечают организаторы, цель собрать деньги на зимнюю форму и надеть целый батальон.

Кроме того, "Демократична сокира" просит во время донатов оставлять сообщения с приветствием военных, ведь скоро будет день защитника и защитницы Украины.

В фотосессии приняли участие настоящие военные ВСУ, ранее занимавшиеся разными делами в гражданской жизни. Один из них юрист, другой владелец барбершопа. Также на фото присутствует владелец кроссфита зала, тренер по боксу и ветеран АТО.

Фото с украинскими военными можно посмотреть ниже:

Для поддержки мужчин можете задонатить по следующим ссылкам:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что украинские военные в ходе контрнаступления на востоке смогли вернуть под свой контроль населенный пункт Лиман.

Также "Комментарии" писали о российских мобилизованных, которые решили сдаться в украинский плен. Именно для таких россиян работает "горячая линия", на которую они могут позвонить и получить соответствующие инструкции для безопасного попадания в плен.



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