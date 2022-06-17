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Украинские военные поразили еще одну морскую цель: что известно (Видео)

Войска Украины дистанционно контролируют ситуацию вокруг острова Змеиный – поразили российский буксир

17 июня 2022, 10:50
Автор:

Козлова Альбіна
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17 июня украинские военные попали в морскую цель врага. Об этом сообщают в пресс-службе Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.

Украинские военные поразили еще одну морскую цель: что известно (Видео)

Фото иллюстративное / Pixabay

По официальным данным был подбит российский буксир, на борту которого оккупанты везли зенитный ракетный комплекс "ТОР". Известно, что пораженный буксир водоизмещением 1605 тонн "Василий Бех" выпуска 2017 года перевозил боеприпасы, тяжелое оружие и российские военные моряки на остров Змеиный, который они оккупировали с первого дня вторжения в феврале.

Россияне обустроили там свой форпост и размещали технику, командные пункты. Украинские военные уже уничтожали технику оккупантов, катера и уничтожили флагман "Москва" 13 апреля в районе острова. Корабль советского времени, стоимостью примерно 750 млн долларов с командой и штабом в 510 человек, единственный в Черном море оснащен средствами ПВО большого радиуса действия в виде С-300Ф, затонул вблизи острова.

По информации оперативного командования "Юг", россия в Черном море удерживает наготове 20 крылатых ракет и три больших десантных корабля.

Как писал портал "Комментарии", при каких условиях Украина может уничтожить базу вражеского морского флота в Крыму и Керченском мосту. Украинским войскам, чтобы лишить вражеский флот логистики и средств снабжения, нужно уничтожить хотя бы базу в оккупированном Крыму. Ведь там заправляются вооружением российские подлодки, им загружают "Калибры" в надводном состоянии.

Также мы писали , что украинские военные продолжают отражать атаки врага и идти в контрнаступление на юге. В частности, ВСУ удалось уничтожить немало вражеской техники в течение 1 июня. Разведчики обнаружили два скоростных десантных катера, спрятанные среди камышей в акватории Днепро-Бугского лимана.

Видео опубликовал нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, есть информация, что буксир подбит ракетой Harpoon, пропали 9 моряков, 22 раненные.



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Источник: https://t.me/ukrainian_navy
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