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Украинские военные показали, как работает ЗРК NASAMS (ВИДЕО)

NASAMS это – зенитно-ракетный комплекс нового поколения

сегодня, 15:45
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Автор:

Лиля Воробьева

С осени прошлого года зенитно-ракетный комплекс NASAMS стоит на защите украинского неба. Как рассказывает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, за неполные полгода работы комплексом сбиты более 100 российских ракет и дронов.

Украинские военные показали, как работает ЗРК NASAMS (ВИДЕО)

NASAMS в Украине (фото из открытых источников)

По словам командира дивизиона ЗРК NASAMS Микиты учиться за границу, кроме него, поехало немало молодых офицеров, чтобы овладевать современными зенитно-ракетными комплексами.


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Глава Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказывает, что сейчас прилагается много общих усилий, чтобы украинские зенитно-ракетные бригады имели ЗРК нового поколения.

По словам одного из защитников бригады, в NASAMS усовершенствованный радар, на дисплее компьютера расчет сразу может увидеть какова воздушная обстановка. "Здесь гораздо все проще, надежнее", – рассказал ракетчик.

К слову, NASAMS – так называется передвижной зенитно-ракетный комплекс, его разработчики -   представители Норвегии    и Соединенных ШтатовЭта установка имеет возможность перехватить воздушные цели в радиусе  40 км и на высоте до 16 км.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ВСУ установили шесть тысяч противотанковых мин . На севере Украины, в областях, граничащих с Беларусью и Россией, происходит наращивание системы инженерных ограждений. Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наева. Как отмечают в отделе по связям с общественностью Командование Объединенных Сил ВС Украины, все позиции обшиваются древесиной для более эффективного выполнения задач нашими воинами. Украинские военнослужащие работают круглосуточно, несмотря на погодные условия .



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