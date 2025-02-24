Украинские военные на передовой не скрывают, что шокированы последними событиями, которые происходят в мире, в частности, из-за смены внешнеполитического курса ключевого союзника Киева – США. Как передает портал "Комментарии", украинские защитники рассказали "CNN" о реальности, которая сочетает в себе шок и выживание.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Мы все чувствуем себя преданными, поскольку Трамп начал говорить о своих "мирных планах". Я не удивлюсь, если он окажется лучшим агентом России. Нам нужно держаться… вот и все" – отметил офицер украинской разведки.

Александр Настенко, командир батальона 475-й штурмовой бригады, сказал, что разговоры о мире повлияли на мобилизацию, поскольку потенциальные солдаты говорили, что может быть, все закончится через месяц или два, поэтому не стоит торопиться идти в ТЦК.

Военный рассказал, что разговоры о падении Украины после полугода без американской помощи преждевременны.

"Как-нибудь разберемся, капитуляцией не пахнет", — подчеркнул он.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор, как и ранее, не хочет быстрого прекращения огня и планирует затягивать мирные переговоры до бесконечности, чтобы использовать ситуацию на поле боя для формирования своих условий по завершению войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Также издание "Комментарии" сообщало – лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц выступил с резкой критикой США. Политик считает, что надо быть более независимыми от Вашингтона. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает немецкий таблоид "Bild".

"Моим абсолютным приоритетом будет достижение независимости от США", — заявил лидер ХДС.

Политик подчеркнул, что из заявлений, сделанных на прошлой неделе, становится понятно, что США относительно безразлично будущее Украины.



