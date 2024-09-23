Ситуация на фронте продолжает оставаться сложной, отмечает военный, аналитик группы "Левиафан" Николай Мельник. По его словам, враг обходит с флангов Угледар, и это приведет к тому, что Силы обороны получат значительные проблемы.

Война в Украине

"Продвижение россиян на Кураховском направлении, по состоянию на данный момент в полуокружении находятся подразделения н.п. Островское и Александрополь и все, что восточнее реки Волча", — сообщил Мельник.

По его словам, речь идет также о тактическом отступлении у Нелиповки на Торецком направлении. Кроме того, у врага не критическое продвижение под Покровском.

На Курском направлении все стабильно, говорит эксперт, но россияне не останавливают атаки на Любимовку ни на минуту, ВСУ пытаются продвинуться в направлении населенного пункта Веселое, но успехов пока не имеют.

Мельник отметил, что украинские воины демонстрируют мужество и самопожертвование, но если кто хочет и дальше выезжать на морально-волевых качеств наших ребят, нужно хотя бы усилить МНС в учебных центрах и боевых подразделениях.

"Что же касается оружия и техники, которой нам скоро критически не будет хватать, то сейчас нужно не гордиться тем, что у нас есть "План Б", а сосредоточиться на том, чтобы заставить США понять, что они нам помогают, или завтра россияне станут их проблемой. Потому что Россия не остановится, а пока мы единственные, кто готов воевать за те ценности, в которые сами не сильно верят", — добавил Мельник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что фактически кафиры пытались повторить или сделать вид, что сейчас не очень в 2024 году, а весна 2022 года, одновременно наступать везде, говорит военный Кирилл Сазонов. По его словам, россияне подтянули резервы, подбирали бык и технику и пошли на штурмы.





