Украинские военные могут выйти из Карловки: названо условие

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Ткачик Олеся
Украинские подразделения, обороняющиеся в районах села Невелское, Карловки, севернее Красногоровки, теперь явно находятся в достаточно неудобном положении, по сути, они "беременные" на охват и окружение на смежных флангах двух группировок противника "Центр" и "Юг", отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.
Война в Украине
Что касается общих темпов продвижения противника непосредственно на Покровском направлении, то они в течение последних 3-4-х дней — немного "притормозили", однако, в общем смысле, это еще ничего не означает, отметил Машовец.
Вероятно, предположил эксперт, это связано с тем, что передовые подразделения противника вынужденно "втянулись" в жесткие бои за Новогродовку и на "естественном" барьерном рубеже по рекам Журавка и Казеный Торец и пока недостаточно для себя.
По его словам, становится все более очевидным факт – без "решения проблемы" города Селидово противник вряд ли приступит к каким-либо более или менее масштабным результативным наступательным действиям непосредственно в сторону Покровска.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации нардепа Марьяны Безуглой, враг уже зашел в Селидово.
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