Украинские военные могут выйти из Карловки: названо условие

Украинские подразделения, обороняющиеся в районах села Невелское, Карловки, севернее Красногоровки, теперь явно находятся в достаточно неудобном положении, по сути, они "беременные" на охват и окружение на смежных флангах двух группировок противника "Центр" и "Юг", отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Война в Украине

"Очевидный, следующий "ход" противника – прорыв по дирекции Мемрик – Горняк (выход на рубеж Украинск – Горняк), с одновременным его продвижением по направлению Красногоровка – Горняк и выходом на рубеж Кураховка – Горняк, реализует эту "беременность" очень неприятными для нас родами", — отметил эксперт.

Что касается общих темпов продвижения противника непосредственно на Покровском направлении, то они в течение последних 3-4-х дней — немного "притормозили", однако, в общем смысле, это еще ничего не означает, отметил Машовец.

Вероятно, предположил эксперт, это связано с тем, что передовые подразделения противника вынужденно "втянулись" в жесткие бои за Новогродовку и на "естественном" барьерном рубеже по рекам Журавка и Казеный Торец и пока недостаточно для себя.

"Явный перенес главные усилия противника в южную часть полосы наступления его УВ "Центр". В "эпицентре" их, в ближайшее время, очевидно, окажутся — район г.Селидово и Украинский — Галицыновка — Кураховка — Горняк. Если противнику удастся задуманное, то, скорее всего, из Карловки, из района севернее Красногоровки и из-под Невельского ВСУ придется отступить", — отметил Машовец.

По его словам, становится все более очевидным факт – без "решения проблемы" города Селидово противник вряд ли приступит к каким-либо более или менее масштабным результативным наступательным действиям непосредственно в сторону Покровска.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации нардепа Марьяны Безуглой, враг уже зашел в Селидово.



