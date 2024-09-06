Украинские военные могут остаться без "боевых" в сентябре: у Минобороны закончились деньги

Министерство обороны Украины сталкивается с проблемой нехватки средств для выплаты "боевых" надбавок военным за сентябрь, и этот вопрос должен быть решен до 20 сентября. Об этом в эфире телемарафона сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

В Украине закончились деньги на боевые выплаты для военных (фото из открытых источников)

Она подтвердила, что Министерство обороны обратилось с уведомлением о нехватке средств для выплаты боевых надбавок. Для решения этой проблемы необходимо принять изменения в государственный бюджет к указанному сроку.

"Мы ожидаем, что примерно 17-18 сентября состоится голосование в Верховной Раде", — отметила Подласа. Она выразила уверенность в том, что председатель Верховной Рады оперативно подпишет закон после голосования и не ожидает задержек со стороны президента. По ее словам, все должностные лица осознают срочность этого вопроса и военные должны получить выплаты вовремя.

Подласса также напомнила, что из-за задержек в поставке военной помощи от США в первом квартале 2024 года Украине пришлось использовать бюджетные средства, которые были запланированы на конец года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно, к каким шокирующим шагам МВФ призывает прибегнуть к Украине в обмен на помощь. Международный валютный фонд планирует призвать Украину ускорить девальвацию гривны, снизить процентные ставки и усилить работу по повышению налогов, чтобы сократить бюджетный дефицит. По данным издания Bloomberg эти меры являются условиями для дальнейшего выделения финансовой помощи Киеву. Если МВФ признает, что Украина добивается целевых показателей программы и имеет достаточные финансовые ресурсы, страна может получить 1,1 миллиарда долларов.





