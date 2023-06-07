Украинские военные готовы к контрнаступлению, однако есть нюанс: генерал из США оценил возможности ВСУ

В этом уверен руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, пишут "Комментарии" со ссылкой на Associated Press.



Марк Милли. Фото из открытых источников

По мнению генерала, украинское войско свидетельствует о готовности к важным наступательным боям, однако противостояние между Украиной и Россией может продолжаться еще долго.

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"Подобно битве за Нормандию, или любому другому великому бою, война – это плата. Будут дни, когда вы будете наблюдать большую активность, а будут дни, когда активности будет очень мало. Будут наступательные и защитные действия. Поэтому это будет двусторонняя борьба в течение длительного времени", – отметил он.

Также Милли выделил тот факт, что с 24 февраля ВСУ показали высокий уровень подготовки. Который, после оказания нашим военным вооружения от западных партнеров, стал еще лучше.

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Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – наступление на Бахмутском направлении: Зеленский сделал обнадеживающее заявление Украинские войска перешли от обороны к наступлению на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении к украинцам намекнул, что украинские защитники продвинулись вперед на Бахмутском направлении. Президент отметил, что он благодарен за движение вперед 3-й ошб и 57-й омб. Отметим, предшествовало такому заявлению президента заявление Минобороны 5 июня, где сообщили, что на Бахмутском направлении украинские войска двигаются по широкому фронту и имеют успех.