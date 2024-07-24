Украинские власти могут сделать шикарный подарок Путину: о чем идет речь

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
По данным социологического опроса, проведенного КМИС, якобы 32% украинцев готовы отказаться от некоторых территорий в обмен на мир, а раньше таких было 10%. При этом, как отмечает общественный деятель Валерий Пекарь, не нужно "разводить измену", ведь нет такой опции, как обмен территорий на стабильный мир.
Владимир Путин
По его словам, цель России — уничтожение украинской государственности и/или идентичности, учитывая тот же опрос КМИС, украинцы это хорошо понимают, ведь указывают, что цель РФ — это геноцид.
При этом Пекарь отмечает, что в публичном пространстве нет сценариев завершения войны, кроме того, нет и разговоров о том, что такое победа, что такое поражение, каков спектр вариантов между ними, где красные линии. Нет разговоров о том, что империя обязательно вернется, что мир ненадолго.
Впрочем, по его словам, однажды переговоры все же начнутся и общество, не подготовленное дискуссиями и не вооруженное пониманием, может лопнуть.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению экспертов, для РФ территории не являются ключевым, они в первую очередь потребуют особого статуса для русского языка.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!