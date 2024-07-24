Украинские власти могут сделать шикарный подарок Путину: о чем идет речь

По данным социологического опроса, проведенного КМИС, якобы 32% украинцев готовы отказаться от некоторых территорий в обмен на мир, а раньше таких было 10%. При этом, как отмечает общественный деятель Валерий Пекарь, не нужно "разводить измену", ведь нет такой опции, как обмен территорий на стабильный мир.

Владимир Путин

Если завтра начнутся переговоры с Россией, то требованиями Путина будут "денацификация" и демилитаризация, думайте сами, что означает первое слово и какие последствия второго. Никто не предлагает и не будет предлагать нам мир в обмен на территории. Кроме случая, когда продолжительность этого "мира" будет три года. Чтобы Россия успела отдохнуть и подготовиться к следующей фазе, в ходе которой она уже не повторит ошибки 2022 года. Как вторая Чеченская война", – говорит эксперт.

По его словам, цель России — уничтожение украинской государственности и/или идентичности, учитывая тот же опрос КМИС, украинцы это хорошо понимают, ведь указывают, что цель РФ — это геноцид.

При этом Пекарь отмечает, что в публичном пространстве нет сценариев завершения войны, кроме того, нет и разговоров о том, что такое победа, что такое поражение, каков спектр вариантов между ними, где красные линии. Нет разговоров о том, что империя обязательно вернется, что мир ненадолго.

"38% готовы к заморозке без гарантий безопасности. Этой цифры я бы боялся. Еще больше готовы на заморозку при условии членства в НАТО. Снова извиняюсь. А что есть такая опция? НАТО нам не предлагают и в ближайшее время не будут предлагать ", – отметил Пекарь.

Впрочем, по его словам, однажды переговоры все же начнутся и общество, не подготовленное дискуссиями и не вооруженное пониманием, может лопнуть.

"Это будет шикарный подарок Путину. Может быть, посмертный. А может, нет. Не нужно делать таких подарков. Давайте откровенно говорить о сценариях будущего и об образе победы", – отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению экспертов, для РФ территории не являются ключевым, они в первую очередь потребуют особого статуса для русского языка.



