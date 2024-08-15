Украинские силы с двух сторон окружают райцентр в Курской области

Украинские бойцы продолжают продвигаться в Курской области и берут под контроль все большее количество населенных пунктов. Как сообщает аналитик BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, ВСУ окружают центр муниципального образования поселок Коренево.



Украинские военные окружают Коренево. Фото из открытых источников

Юлиан Репке указывает, что украинские силы приблизились к поселку Коренево, имеющему железнодорожную станцию. По его словам, украинские бойцы пытаются оцепить российский населенный пункт с двух сторон.

"Кажется, что украинцы прилагают много сил на захват этот населенного пункта. Мы видели множество наступательных действий за последние часы: как с севера на Коренево, так и с юга. Это значит, что украинцы пытаются наступать дальше и атаковать эту деревню с двух сторон", — пишет Репке.

Немецкий военный аналитик объясняет, что украинцы еще способны брать некоторые российские села, однако, чем дальше ВСУ от украинской границы, тем большее количество военных российской армии.

"Удастся ли им, это другой вопрос. Мы видим, что российский фронт все еще очень хрупок. Украинцы еще могут продвигаться по некоторым направлениям и брать маленькие села. Однако там все больше российских частей, собранных со всей страны, чтобы их отвоевать", — сообщает Репке.

Бои в Курской области

Первые сообщения об украинских военных вблизи Коренево появились 7 августа 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия применила частично запрещенное оружие во время боев в Курской области.

Также "Комментарии" писали о готовности России отдать Украине около 45-километровой зоны в Курской области.