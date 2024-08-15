Украинские силы с двух сторон окружают райцентр в Курской области

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Slava Kot
Украинские бойцы продолжают продвигаться в Курской области и берут под контроль все большее количество населенных пунктов. Как сообщает аналитик BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, ВСУ окружают центр муниципального образования поселок Коренево.
Украинские военные окружают Коренево. Фото из открытых источников
Юлиан Репке указывает, что украинские силы приблизились к поселку Коренево, имеющему железнодорожную станцию. По его словам, украинские бойцы пытаются оцепить российский населенный пункт с двух сторон.
Немецкий военный аналитик объясняет, что украинцы еще способны брать некоторые российские села, однако, чем дальше ВСУ от украинской границы, тем большее количество военных российской армии.
Бои в Курской области
Первые сообщения об украинских военных вблизи Коренево появились 7 августа 2024 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия применила частично запрещенное оружие во время боев в Курской области.
Также "Комментарии" писали о готовности России отдать Украине около 45-километровой зоны в Курской области.
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