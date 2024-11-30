Украинские разведчики поразили сразу три «жирных» цели россиян в Крыму

Украинские разведчики поразили сразу три радиолокационные станции (РЛС) оккупантов. Операция была проведена в Крыму 29 ноября. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

ГУР Минобороны поразили сразу три РЛС. Фото из открытых источников

"29 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам России", — говорится в сообщении.

По данным разведчиков, поражены: РЛС "Каста-2Е2" — 1 шт; РЛС "Подлет" — 2 шт.

В украинской разведке подчеркивают, что огневая работа по военным объектам российских оккупантов продолжается.

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинская армия уничтожила российский радар 64Н6, известный также как "Надгробие". Украинские военные сделали это, скорее всего, с помощью ракет ATACMS.

Об этом сообщает издание Army Recognition. В публикации говорится, что этот радар является инструментом наблюдения и "краеугольным камнем российской сети противовоздушной обороны". 64Н6 предназначен для обнаружения, отслеживания и управления воздушными угрозами на огромных расстояниях.



