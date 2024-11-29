Разведчики уничтожили вражескую технику, которая стоит миллиард гривен: детали

Украинские разведчики уничтожили FPV-дронами радиолокационный комплекс россиян "Зоопарк". Соотношение стоимости между беспилотниками и комплексом – 1:10 тысяч. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО).

РЛС "Зоопарк". Фото из открытых источников

Отмечается, что комплекс уничтожили бойцы подразделения "Крылья", входящие в департамент активных действий ГУР Минобороны.

Стоимость уничтоженного РЛС составляет около одного миллиарда гривен.

"Для уничтожения российского "зоопарка" разведчики применили четыре дальнобойных FPV-дрона стоимостью 100 тысяч гривен. Соотношение — 1 : 10 000", — добавляет ГУР.

1Л219 "Зоопарк-1" — это советская мобильная радиолокационная станция артиллерийской разведки, предназначенная для определения позиций артиллерийских систем, минометов, пусковых установок ракет и мест взрывов снарядов. Основная функция — обеспечение контрбатарейной борьбы путем расчета точных координат источника обстрела, что позволяет артиллерийским подразделениям наносить ответный удар.

Станция монтируется на шасси МТ-ЛБу. Максимальная дальность обнаружения целей — до 40 км, в зависимости от типа цели и условий местности.

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В публикации говорится, что этот радар является инструментом наблюдения и "краеугольным камнем российской сети противовоздушной обороны". 64Н6 предназначен для обнаружения, отслеживания и управления воздушными угрозами на огромных расстояниях.



