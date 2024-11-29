ATACMS уничтожил новейшую российскую разработку: о чем идет речь

Украинская армия уничтожила российский радар 64Н6, известный также как "Надгробие". Украинские военные сделали это, скорее всего, с помощью ракет ATACMS. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание Army Recognition.

РЛС "Надгробие". Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что этот радар является инструментом наблюдения и "краеугольным камнем российской сети противовоздушной обороны". 64Н6 предназначен для обнаружения, отслеживания и управления воздушными угрозами на огромных расстояниях.

"Его уничтожение знаменует собой значительный удар по российской армии, поскольку напрямую подрывает эффективность одной из самых грозных ракетных систем класса "земля-воздух", – пишет издание.

Радар 64Н6 – ключевой компонент российской системы противовоздушной обороны С-300. "Надгробие" действует как основной датчик для обнаружения целей и передает данные в режиме реального времени на командный пункт, который координирует поражение угроз ракетами системы.

"Без 64Н6 система С-300 является фактически слепой, неспособной обнаруживать или поражать поступающие угрозы с одинаковым уровнем точности. Это делает радар очень важной целью в любом конфликте, где подрыв противовоздушной обороны противника является приоритетом", – говорится в материале.

Для Украины уничтожение радара 64Н6 является большой тактической победой, акцентируют авторы. Нейтрализовав этот важный компонент, украинские войска значительно ухудшили возможности российской региональной противовоздушной обороны.

Это создает возможности для украинских беспилотников, ракет и самолетов действовать с меньшим риском, что позволяет наносить более эффективные удары по другим стратегическим целям.

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