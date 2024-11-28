Применит ли РФ ядерное оружие: прогноз аналитика

Россия не решатся применить ядерное оружие против Украины или стран Запада из-за слишком больших рисков для себя, считает эксперт по авиации Валерий Романенко.

РФ угрожает ядерным оружием. Фото из открытых источников

"Россия не решится атаковать Запад ракетами с ядерными боевыми частями. По Украине они могут стрелять только болванками так, как это было, когда они ударили ракетой "Орешник" по Днепру", — сказал Валерий Романенко.

По словам аналитика, если россияне применяют ядерное оружие, радиоактивное заражение может разнести ветром не только по территории Украины, но и по России, Беларуси, Европе и Турции.

"Россияне, конечно, кровожадные, но точно не идиоты. Поэтому вряд ли они будут применять по украинской территории ракеты с ядерной боевой частью", – заявил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для украинских военных не хватает вооружения, а потому бессмысленно снижать мобилизационный возраст до 18 лет, которые предлагают западные партнеры, заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин. "Нет смысла призвать Украину снизить призывной возраст для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя. Из-за этих задержек у Украины не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Европа находится не в предвоенной ситуации, а в состоянии настоящей войны с Россией, заявил бывший глава британской службы внешней разведки (MI6) Ричард Дирлав. "Думаю, мы должны признать тот факт, что россияне считают, что находятся в состоянии войны с Европой. Дональд Туск назвал это предвоенной ситуацией. Думаю, что он ошибается. Я считаю, что это настоящая война. Мы уже достаточно ясно видим некоторые очень агрессивные". шаги россиян в разных европейских странах", — сказал он.