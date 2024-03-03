Украинские разведчики назвали козыри режима Путина

В Украине идет полномасштабное вторжение РФ. Так что кровавый режим Кремля имеет свои козыри — большие запасы живой силы и вооружения времен СССР и готовность вести агрессивную войну. Такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире канала FreeДом.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По его словам, именно глава Кремля начал погоню вооружений, пытается ее развивать, но РФ самостоятельно ее "не вытаскивает" и потому ищет союзников.

"Но в военном, да, большие запасы советского вооружения, большие запасы живой силы, которая используется как расходный материал, как "пушечное мясо", и главное — готовность убивать и вести агрессивную войну, немыслимую для XXI века, — это козыри кровавого режима Путина. Поэтому именно он начал и пытается развивать эту погоню вооружений...", — заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в военный эксперт рассказал, что Путин нарушил золотое правило разведки . Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак заявил, что президент России Владимир Путин нарушил золотое правило разведки. По его словам, российский диктатор высказал свои источники в разведке.

Иван Ступак в эфире телеканала "Эспрессо" прокомментировал ситуацию с обнародованными записями разговоров между немецкими офицерами, обсуждающими удары по Крымскому мосту. По его словам, Путин таким образом пытается показать свою правоту якобы, что военные НАТО принимают участие в войне в Украине.



Ступак объясняет, что после обнародования записей следует понимать, что россияне шпионят за военными и офицерами НАТО во всем мире. Пока неизвестно, сколько подобных записей было получено Кремлем, а также каким способом Москва смогла это сделать.

