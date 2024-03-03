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Украинские разведчики назвали козыри режима Путина

Россия самостоятельно "не вытаскивает" погоню вооружений, считает представитель украинской военной разведки Андрей Юсов

сегодня, 19:42
Автор:
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Лиля Воробьева
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В Украине идет полномасштабное вторжение РФ. Так что кровавый режим Кремля имеет свои козыри — большие запасы живой силы и вооружения времен СССР и готовность вести агрессивную войну. Такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире канала FreeДом.

Украинские разведчики назвали козыри режима Путина

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По его словам, именно глава Кремля начал погоню вооружений, пытается ее развивать, но РФ самостоятельно ее "не вытаскивает" и потому ищет союзников.

"Но в военном, да, большие запасы советского вооружения, большие запасы живой силы, которая используется как расходный материал, как "пушечное мясо", и главное — готовность убивать и вести агрессивную войну, немыслимую для XXI века, — это козыри кровавого режима Путина. Поэтому именно он начал и пытается развивать эту погоню вооружений...", — заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в военный эксперт рассказал, что Путин нарушил золотое правило разведки . Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак заявил, что президент России Владимир Путин нарушил золотое правило разведки. По его словам, российский диктатор высказал свои источники в разведке.

Иван Ступак в эфире телеканала "Эспрессо" прокомментировал ситуацию с обнародованными записями разговоров между немецкими офицерами, обсуждающими удары по Крымскому мосту. По его словам, Путин таким образом пытается показать свою правоту якобы, что военные НАТО принимают участие в войне в Украине.

Ступак объясняет, что после обнародования записей следует понимать, что россияне шпионят за военными и офицерами НАТО во всем мире. Пока неизвестно, сколько подобных записей было получено Кремлем, а также каким способом Москва смогла это сделать.



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