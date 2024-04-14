Украинские пилоты поразили вражеский "центр" в Луганске

Вчера, 13 апреля, украинские Военные Воздушные Силы нанесли точный удар по командному пункту управления врага, который располагался во временно оккупированном Луганске.

Олещук об ударе по Луганску

Согласно сообщению командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука, украинские летчики выполнили задание с высоким мастерством и сумели вернуться без потерь.

Источники в местных Telegram-каналах сообщили, что днем 13 апреля над Луганском видны столбы густого черного дыма, что свидетельствует о масштабности удара.

Командующий Олещук в своем официальном обращении 14 апреля поделился подробностями об успешном завершении миссии.

“Выдержав паузу, благодарю летчиков авиации Воздушных Сил за успешный, а главное – результативный удар по враждебному объекту в Луганской области 13 апреля 2024 года. Украинские пилоты отлично выполнили работу и вернулись на базу”, — написал Николай Олещук

Олещук также отметил, что увеличение количества подобных операций возможно при поддержке наших западных партнеров, рассматривающих возможность увеличения военной помощи Украине. Это позволило бы укрепить давление на вражеские силы и способствовать скорейшему разрешению конфликта в пользу Украины.

"Таких ударов по тылам противника будет больше, когда Украина получит БОЛЬШЕ ракет от наших западных партнеров", — отметил Олещук







Напомним, что война в Украине переходит в новую фазу, ставя энергетику под прицел и мир уже ощущает последствия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.

Кроме того, Министерство обороны Германии сообщило, что передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot.