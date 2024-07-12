Украинские партизаны сожгли российское оружие, блиндажи и два десятка оккупантов

В Херсонской области украинские партизаны устроили большую диверсию, которая привела к уничтожению военных складов и укрытий. В результате этой акции российские оккупанты потеряли оружие и продовольствие. По сообщениям, многие враги получили серьезные ожоги.

Партизаны атаковали врага в Херсонской области

Операцию провела украинская партизанская группа АТЕШ. Они подожгли сухую траву возле мест, где располагались российские военные. Из-за ветра и сухой погоды огонь быстро распространился, вызвав большой пожар.

Этот пожар привел к большим разрушениям на позициях врага. Были уничтожены не только укрытия и окопы, но и склады с оружием и едой, что серьезно ослабило боевые возможности противника. До двадцати человек из личного состава получили ожоги высокой степени тяжести. Эта атака показала смелость и решимость украинских борцов за свободу.

“Мы продолжаем сопротивляться по всей линии фронта, нанося значительный урон оккупантам”, — написали в АТЕШ





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