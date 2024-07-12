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Украинские партизаны сожгли российское оружие, блиндажи и два десятка оккупантов

Масштабная диверсия украинских партизан в Херсонской области: уничтожены военные склады

12 июля 2024, 18:20
Автор:
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Черновалова Кристина
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В Херсонской области украинские партизаны устроили большую диверсию, которая привела к уничтожению военных складов и укрытий. В результате этой акции российские оккупанты потеряли оружие и продовольствие. По сообщениям, многие враги получили серьезные ожоги. 

Украинские партизаны сожгли российское оружие, блиндажи и два десятка оккупантов

Партизаны атаковали врага в Херсонской области

Операцию провела украинская партизанская группа АТЕШ. Они подожгли сухую траву возле мест, где располагались российские военные. Из-за ветра и сухой погоды огонь быстро распространился, вызвав большой пожар.

Этот пожар привел к большим разрушениям на позициях врага. Были уничтожены не только укрытия и окопы, но и склады с оружием и едой, что серьезно ослабило боевые возможности противника. До двадцати человек из личного состава получили ожоги высокой степени тяжести. Эта атака показала смелость и решимость украинских борцов за свободу. 

“Мы продолжаем сопротивляться по всей линии фронта, нанося значительный урон оккупантам”, — написали в АТЕШ

Украинские партизаны сожгли российское оружие, блиндажи и два десятка оккупантов - фото 2

Читайте также на портале “Комментарии” — Партизаны продолжают фиксировать постоянное увеличение количества оборонительных позиций вдоль побережья аннексированного Крыма. Среди россиян ходят слухи о так называемом "ударном кулаке", который якобы готовят ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram-канала партизанского движения "АТЕШ".



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Источник: https://t.me/atesh_ua/5092
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