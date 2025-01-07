Украинские F-16 несут только четыре ракеты из девяти точек подвески: в Defense Express назвали причину

Украинские истребители F-16 могут нести только четыре ракеты для поражения целей, хотя на некоторых изображениях эти самолеты оснащены значительно большим количеством вооружения, в том числе 16 ракет и бомб, сообщает Defense Express.

Истребитель F-16. Фото: 24 Канал

Известно, что в декабре 2024 года во время масштабной атаки России украинский пилот F-16 совершил исторический вывоз, уничтожив за один вылет шесть крылатых ракет противника. 13 декабря он также сбил две крылатые ракеты с помощью авиационной пушки.

Согласно Defence Express, F-16 имеет девять точек для подвески вооружения: одну под фюзеляжем, шесть под крыльями и две на их конечностях. В то же время в сети можно увидеть фото, на которых F-16 оснащен значительно большим количеством вооружения, в частности в так называемом "режиме зверя" (beast mode). Однако такие изображения часто демонстрируют новейшие модификации, такие как F-16V Block 70/72, на которых используются многоточечные пилоны AMBER (Advanced Missile And Bomb Ejector Racks), позволяющие увеличить количество вооружения.

Эксперты отмечают, что не все точки подвески на F-16 могут использоваться для ракет класса "воздух-воздух". Лишь шесть точек – четыре под крыльями и две на их конечностях – способны нести такое вооружение. Точки, расположенные ближе к фюзеляжу и центру крыла, используются для размещения вооружения типа "воздух-земля", контейнеров с дополнительным оборудованием или подвесных топливных баков, критически важных для продолжения боевого радиуса самолета.

Согласно информации Defence Express, F-16 потребляет примерно 2800-3000 литров горючего в час полета, а во время интенсивных маневров — до 9000 литров. Поскольку внутренние баки вмещают только 4000 литров горючего, самолет часто оснащают дополнительными баками для увеличения запаса горючего, в том числе на 1400 или 2271 литр под крыльями и на 1135 литров под фюзеляжем.

Дополнительно, два пилона остаются свободными. В качестве примера можно взять бельгийские F-16, аналогичные тем, которые получила Украина. Такие истребители могут нести шесть ракет AIM-120 и два дополнительных 370-галонных топливных бака.

По всей вероятности, украинские F-16 оснащены специальными контейнерами-пилонами ECIPS/CJS, которые обеспечивают радиоэлектронную борьбу и защиту от ракет, однако они не способны запускать ракеты "воздух-воздух", а только подвесные бомбы. Это ограничивает количество ракет класса "воздух-воздух", которые могут нести украинские F-16, оставляя пилотам всего четыре точки подвески для этого вида вооружения.

Портал "Комментарии" ранее писал, что впервые в истории применения Fighting Falcon за один боевой вылет истребитель F-16 уничтожил сразу шесть крылатых ракет противника. Об этом сообщил бывший пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.