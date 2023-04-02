Украинские десантники уничтожили подразделение русской армии

В одном из направлений наши десантники ликвидировали подразделение российских оккупантов и заняли их боевые позиции. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Десантно-штурмовые войска .

"Воины 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили подразделение оккупантов и заняли их боевые позиции в одном из направлений", — говорится в сообщении украинских военных.

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Один из наших десантников с позывным "Красинь" рассказал, что они только заскочили в окопы, а он уже встретился с оккупантами "глаза в глаза", приблизительное расстояние было три метра.

"Мы с такой скоростью двигались, что их артиллерия не успевала наводиться. Мы двигаемся, они сзади отрабатывают. Так мы зачистили все окопы и заняли позиции", — рассказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия меняет тактику наступления на юге Украины . Российская армия меняет военную тактику и все больше терроризирует мирное население Украины с помощью управляемых авиационных ракет, утверждает представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время эфира национального телемарафона. Наталья Гуменюк рассказывает, что российские наземные силы производили постоянный обстрел Херсонской области, пока Вооруженные силы Украины не отвергли российские войска за 30 км зону. Из-за невозможности оказывать военное давление на мирных воздушных жителей, российская армия приняла решение применять боевые самолеты Су-25 и обстреливать регион управляемыми бомбами. Россияне это делают в зоне, где украинская система ПВО не может работать. По словам Наталья Гуменюк, российские войска обстреливают сельскохозяйственные земли и таким образом давят на аграриев, у которых именно начинается сезон работ на поле.