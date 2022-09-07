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Украинские десантники сбили вражеский ударный вертолет Ми-24 (ВИДЕО)

Десантники сбили российский ударный вертолет Ми-24

7 сентября 2022, 22:35
Автор:

Лиля Воробьева
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7 сентября украинские защитники снова сбили вражескую авиацию. В этот раз целью стал российский ударный вертолет Ми-24. Его сбили бойцы из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на страницу командования ДШВ ВСУ.

Украинские десантники сбили вражеский ударный вертолет Ми-24 (ВИДЕО)

Российский ударный вертолет Ми-24 (фото из открытых источников)

"Это Украинское небо! И вражеской авиации здесь не место!", — говорится в сообщении бригады.

В сообщении говорится, что военным удалось сбить очередной вражеский ударный вертолет Ми-24. Подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают успешно уничтожать технику и живую силу российских оккупантов на одном из направлений.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Генштабе рассказали, кто стоит за ударами по авиабазам в Крыму. Авиабазы ​​в аннексированном Россией Крыму атаковали украинские защитники. Военачальники подчеркнули, что в войне России против Украины очень большое значение имеет диспропорция в возможностях. Украинские военные имеют возможность получить преимущество, если они смогут дальнобойным оружием выбивать у противника важное вооружение. Залужный и Забродский отметили, поэтому важную роль играет поддержка Украины западными союзниками, которые могут предоставить ВСУ дальнобойное вооружение и боеприпасы. При этом военные уточнили, что речь идет не только о том, чтобы Украина получила некоторые образцы ракет MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗО Himars. Посредством Запада в ВСУ должны быть переоснащены артиллерия, ракетные войска, тактическая авиация и Военно-морские силы ВС Украины. Только при таком комплексном подходе есть вероятность, что украинская армия сможет получить преимущество в войне против агрессора.




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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=452151456843008
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